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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
08.01.2019 - 16:04, Son Güncelleme:

İkinci kez satışa çıkarıldı ama yine talip çıkmadı!

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İkinci kez satışa çıkarıldı ama yine talip çıkmadı!

KAMUOYUNDA ’Jet Fadıl’ olarak bilinen Fadıl Akgündüz’ün sahibi olduğu şirket tarafından, Antalya’da yaklaşık 19 yıl önce proje üzerinden satışı yapılan, ancak bugüne kadar temeli dahi atılmayan evlerin arsası, parası mağdurlara verilmek üzere icra yoluyla ikinci kez satışa çıkarıldı. Ancak ihaleye katılım olmadı.

Antalya 10. İcra Dairesi’nde açık artırma usulüyle gerçekleştirilen ikinci ihalede, Antalya Havalimanı yakınlarında bulunan 43 bin 404 metrekarelik arazi, muhammen bedelinin yarısı olan 8 milyon 132 bin lira başlangıç bedeliyle satışa sunuldu. İhaleye katılan olmadığı için satış ikinci kez gerçekleşmedi.

Mağdurlardan bir kısmının avukatlığını yapan Semih Gökpınar, diğer yüzlerce mağdur gibi müvekkillerinin de 19 yıl önce Fadıl Akgündüz’e ait şirketten konut satın aldıklarını ve aradan geçen sürede evlerin temeli bile atılmayınca yasal yollara başvurduğunu söyledi. Hukuk mücadelesi sonunda site yapılacak arazinin icra yoluyla satılmasına karar verildiğini anlatan Gökpınar, satıştan elde edilecek paranın mağdurlara dağıtılacağını kaydetti.

İyi bir bölgede bulunan arazinin gerçek değerinin 40 milyon liranın üzerinde olduğunu iddia eden Gökpınar, arazinin ilerleyen zamanda satılacağına inandıklarını dile getirdi. Üçüncü ihalenin ne zaman yapılacağı daha sonra belirlenecek.

 

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