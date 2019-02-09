İkinci gemi bu ay Akdeniz'de
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz’de sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Fatih gemisinin sondajları devam ederken, biz geçen yıl ikinci geminin de alımını gerçekleştirdik. O da 20 Şubat gibi Türk kara sularına girecek” dedi.
Bakan Dönmez, TRT Haber’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kıbrıs’ta Rum kesiminin kendisine ait olduğunu iddia ettiği alanlarda petrol ve doğalgaz arama işlerini ihale etmesinin hukuka aykırı olduğunu yineleyen Dönmez, bunların bir oldubittiye getirilmesine rıza gösterilmeyeceğine işaret etti. Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri’nin kendine ait ruhsat bölgelerinde sismik aramalara devam ettiğini ifade ederek, geçen yıl ekimde başlatılan derin deniz sondajına ilişkin ilk neticelerin bu ay sonu veya en geç gelecek ay başında alınacağını söyledi.
Akdeniz’de Fatih gemisinin sondaj çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Dönmez, “İkinci geminin de ilk faaliyet bölgesi Akdeniz olacak. İki gemimizle yılda ortalama iki sondaj yapmak suretiyle oradaki arama ve üretim çalışmalarına devam edeceğiz. Tabi petrol, doğal gaz aramacılığı işi riskli bir iş. Önceden bilinirlik oranı daha düşük diğer birçok sektöre göre. Biz buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz, yani ondan kimsenin endişesi olmasın” değerlendirmesinde bulundu.
TRAKYA’DA DOĞALGAZ
Dönmez, denizdeki aramaların yanı sıra, karada da petrol ve doğal gaz için arama çalışmalarının olduğunu ifade ederek, geçen yıl Türkiye Petrolleri’nin muhtelif yerlerde 70 civarında sondaj kuyusu kazdığını anlattı. Özel sektörün 35-40 adet araması olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti: “2019 programında muhtemelen Türkiye Petrollerinin arama sondaj kuyularının sayısı 130’lara çıkacak. Belki bir 40- 50 civarında da özel sektörün olur. Zaman zaman keşiflere rastlıyoruz. Trakya’da küçük bir keşfimiz de oldu doğal gazla ilgili. Çok büyük miktarlı değil tabii. Pazartesi günü yerinde ekipleri, sahayı incelemeye de gideceğiz. Oradan da teknik ayrıntıları vatandaşlarımızla paylaşacağız.”
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