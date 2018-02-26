İkinci ele garanti zorunluluğuna çözüm

Bu kapsamda yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına kadar farklı alanlarda toplam 8 bini aşkın hizmet birimi ile tüketicilerin yanında olan Tur Assist, “Warranty Pratik ve Warranty Plus İkinci El Otomobil Garanti Hizmetleri” ile müşterilerinin yanında yer almaya devam ediyor. Tur Assist, Warranty Pratik ile binek veya hafif ticari araçları 1 yıl ya da 15.000 kilometreye kadar, Warranty Plus ile de 1 yıl ya da 25.000 kilometreye kadar güvence altına alıyor.

Oto galerilerinden alınan ikinci el araçlarda “garanti” dönemi başladı. Artık ikinci el araçlara üç ay veya 5.000 kilometre “garanti” verme ve araç satışında da “ekspertiz” raporu zorunluluğu olacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayınlanan “ikinci el motorlu araçların ticareti” ile ilgili yönetmeliğe göre ticari işletmeler, bu süreçte araçta herhangi bir sorun yaşanması halinde, 30 gün içerisinde aracın onarımını gerçekleştirerek aracı sahibine teslim etmekle yükümlü olacak. Ayrıca belgede, aracın kilometre bilgileri, boyalı ve değişen parça bilgileri yer alacak. 8 yaş veya 160.000 kilometre altındaki araçlar için ekspertiz raporu alınacak. Ticari işletmeler, garanti kapsamına giren hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecekler.

İKİ AYRI PAKETLE GARANTİ VERİYOR

Özellikle bu alanlarda verdiği hizmetler ile ön plana çıkan asistans sektörünün en büyük temsilcilerinden Tur Assist, Warranty Pratik & Warranty Plus ikinci El Otomobil Garanti Paketi hizmetleri ile tam da bu alanda tüketiciler ve kurumsal firmaların imdadına yetişiyor. Otomobili mekanik ve elektrik kaynaklı arızalara karşı korumaya alan geniş kapsamlı bir otomobil garanti paketi olan Warranty Pratik, ikinci el garanti ürünleri gibi otomobillerde oluşabilecek beklenmeyen masrafların finansal yüklerine karşı tüketicileri koruyor. Warranty Pratik otomobil garanti paketi ile binek veya hafif ticari araçlara 1 yıl ya da 15.000 kilometreye kadar güvence veriliyor. Tur Assist’in bir diğer ürünü olan Warranty Plus ise, otomobilleri 1 yıl ya da 25.000 kilometreye kadar güvence altına alıyor.