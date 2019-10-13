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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 13.10.2019 - 18:24, Son Güncelleme:

İkinci el telefon alışverişiyle hem ekonomi hem doğa kazanacak

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İkinci el telefon alışverişiyle hem ekonomi hem doğa kazanacak

Çevreye ve müşterilerinin hayatına katkı yapacak yenilikleri hayata geçiren Turkcell, ikinci el telefon alış ve satış hizmeti vererek doğa dostu hizmetlerine bir yenisini ekliyor. Hayata geçirilen yeni proje ile hem kullanılmış cihazları Turkcell'in internet sitesi üzerinden satmak mümkün hale geliyor hem de yetkili teknik servis testinden geçirilip orijinal parçalarla yenilenmiş ürünler bir yıl garantili olarak alınabiliyor. Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal projenin detayları hakkında bilgi verdi.

Turkcell teknolojide olduğu gibi sürdürülebilirlik konusunda hizmetler sunmaya devam ediyor. Hayata geçirilen yeni proje ile hem kullanılmış cihazları Turkcell’in internet sitesi üzerinden satmak mümkün hale geliyor hem de yetkili teknik servis testinden geçirilip orijinal parçalarla yenilenmiş ürünler bir yıl garantili olarak alınabiliyor.

Bu sayede seçkin cihazlara ekonomik seçeneklerle ulaşmak mümkün hale geldiği gibi ikinci el pazarındaki değişken standartlardan kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliği de azaltılıyor. Kayıt dışı ekonominin önüne geçilirken, yenilenmiş cihaz tercih eden müşterilere yasal olarak güvenli bir alışveriş platformu sunuluyor.

Kullanılmış cihazlar atıl şekilde durmak yerine bu şekilde ekonomiye kazandırılıyor. Aynı zamanda sıfır cihaz talepleri azalacağı için cari açığa sebep olan ithalat oranındaki azalma sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Bu yeni uygulama ülke ekonomisine olduğu kadar çevreye de olumlu katkı sağlıyor. Elektronik atıkları azaltmaya yönelik bu hamle, Turkcell’in sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda bir adım olarak dikkati çekiyor.

İkinci el cihazını satmak isteyen tüm operatör müşterileri, turkcell.com.tr üzerinden online formu doldurarak bu işlemi yapabilecek.

Teklifi kabul ettikleri takdirde, cihazları gelip alınacak ve ücreti hesaplarına nakit olarak yatırılacak. Cihaz satışı gerçekleştirenler ayrıca dönemsel olarak, farklı seçeneklerde sunulan hediye çeklerine sahip olacak. 

"ÇEVRE DUYARLILIĞINI ARTIRDIĞIMIZ PROJELERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, çevreye karşı sorumluluğu ve etki alanlarını tüm iş süreçlerinde değerlendiren bir şirket olduklarını belirterek, yenilikçi uygulamalarla operasyonlarını yürütmeye devam ettiklerini bildirdi.

Özdal şunları kaydetti: “Lider bir dijital operatör ve Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olmamız sebebiyle, özellikle cep telefonu kullanımlarının tüm süreç ve alanlarında varlığımızı sürdürüyoruz. Pazar araştırmalarına göre son bir yıl içinde ikinci el cep telefonu alma eğilimi yüzde 7’den yüzde 11’e çıktı. Bu nedenle yenilikçi yaklaşımlarımıza bir hizmet ekledik. Artık Turkcell online mağazamızdan ikinci el telefon alım ve satım işlemleri gerçekleştireceğiz.

Teknolojik değişimlere ve trendlere ayak uydurmak için tüketiciler sıklıkla telefonlarını yeniliyorlar. BM Küresel E-atık İzleme Raporu’nun verilerine göre ortalama bir akıllı telefon iki yıl kullanılıyor ve ardından yenisi ile değiştiriliyor. Bunun da etkisiyle, dünyada günde yaklaşık 100 bin ton elektronik atık oluşuyor. Cep telefonlarının yeniden kullanılması doğal kaynakları koruma ve elbette enerji tasarrufu anlamında çevreyi korumaya yardımcı oluyor. Türkiye’de bir kişinin yıllık elektronik atık oranı 7,9 kilogram. Toplamda bir yılda ülkemizde 600 bin ton elektronik atık oluşuyor."

Özdal sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizdeki elektronik atıkların tamamı geri dönüştürülebilseydi 800 milyon avrodan fazla gelir elde edilirdi. Dünya Ekonomik Forumu ‘Elektronikte Yeni Bir Dairesel Vizyon’ raporuna göre, küresel elektronik atık üretiminin yıllık değeri 62 milyar dolar. Elektronik atıkların büyük kısmını cep telefonları oluşturuyor. Biz bu yeni uygulamamız ile bu oranı azaltmayı hedefliyoruz. Tekrar kullanılabilir materyallerin katı atık depolama sahalarından uzak tutulmasına katkı sağlayacağız. Bu sayede hem çevre duyarlılığı bilincini artırıyor hem de müşterilerimizin her fiyat aralığından seçkin cihazlara ulaşmasına da imkan vermiş oluyoruz. Aynı zamanda kayıt dışı cep telefonu satışında bir fark yaratacağız. Böylece devletin bu alandaki vergi kaybını da azaltmış olacağız. Müşterilerimiz, ülkemiz ve içinde yaşadığımız dünya için tüm hassasiyetimizle hizmet sunmayı sürdüreceğiz.”

"GÜNLÜK ZİYARETÇİ ADEDİ 1 MİLYONU AŞTI"

Turkcell’ in web sitesinin de yenilendiğini aktaran Kadri Özdal, “Deneyimlerin farklılaştığı, teknolojinin geliştiği ve alışkanlıkların değiştiği bu dönemde müşterilerimizi dinleyip onların tercihlerini ön planda tutarak www.turkcell.com.tr’nin yeni yüzünü müşterilerimiz ile buluşturduk. Merkezinde müşterilerimizin olduğu tasarımla artık www.turkcell.com.tr üzerinden alışveriş yapabilmek daha hızlı, daha akıllı ve daha kullanışlı.” ifadelerini kullandı.

Özdal, ziyaretçi sayısına ilişkin şunları aktardı:

“Günlük ziyaretçi adedimiz 1 milyonu, aylık sipariş adedimiz de 20 bini geçmiş durumda. Öğrendikçe müşterilerimizi daha çok tanıyan, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan internet sitemizde, binlerce teknolojik ürün arasından istediklerini bulabilmeleri için koyulan akıllı arama butonu da artık mevcut. Üstelik hızlı alışveriş seçeneği ile daha önceden kredi kartını ve adresini kaydetmiş müşterilerimiz 30 saniyede satın alma işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca www.turkcell.com.tr üzerinden alışveriş yapan Mmüşterilerimiz internete özel avantajlı teklif ve cihaz kampanyalarımız ile de buluşuyorlar.”

"ATIK TELEFON KUTULARI" GELİYOR

Teknolojik atıklar konusunda da Turkcell yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. "Atık Telefon Kutuları" projesi ile artık kullanılmayacak durumdaki telefonlar kutularda toplanarak, doğaya saygılı bir şekilde geri dönüştürülebilecek.

5 BİN AĞAÇ KAYBI ÖNLENDİ

Turkcell, 2017’de başlattığı çevreye ve ekonomiye katkı sunan Güvenli Dijital İmza teknolojisi ile yeni bir döneme geçmişti. Evraklı işlemlerin güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde dijital olarak tamamlanmasını sağlayan bu yeni teknolojinin uygulanması ile iş ortaklarına kağıt, toner ve kurye masraflarından 14 milyon TL tasarruf sağladı. Satış sonrası kontrol, saklama gibi hizmetler de eklenince 35 milyo TL’lik bir ekonomik fayda oluşturmanın yanı sıra 5 bin ağacın kesilmesi ve 150 bin ton su kaybı engellendi. 2019 yılında hayata geçirilen Çevreci Fatura aboneliği sayesinde de basılı gönderim giderleri azaltılarak, faturalama bütçesinde yıllık 7,5 milyon TL tasarruf sağlandı.

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