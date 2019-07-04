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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.07.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

İkinci el piyasasında ÖTV sevinci

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İkinci el piyasasında ÖTV sevinci

1600 cc ve sıfır otomobillerde uygulanan 15 puanlık ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte ikinci el otomobillere rağbet arttı.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, 30 Haziran'da sona eren "sıfır otomobil alımında ÖTV indirimi" uygulaması ve yüksek faizler nedeniyle motorlu araç satıcılarının zor günler geçirdiğini belirterek, "ÖTV indirimi uygulamasının sona ermesiyle sektörümüz daha rahat nefes almış ve geleceğe daha umutla bakma fırsatı bulmuştur." ifadesini kullandı.

Erkoç, yazılı açıklamasında, sıfır otomobil alımında ÖTV indiriminin sona ermesini değerlendirdi. 

Uygulamanın bitmesi sonrası, sıfır araç fiyatlarında matrahı 70 bin liraya kadar olan otomobillerde yüzde 11,54, 70 bin lira ile 120 bin lira arasındakilerde yüzde 11,11'lik artış beklendiğine işaret eden Erkoç, ikinci el araç fiyatlarında ise ilk etapta kayda değer bir artış beklenmemekle birlikte, yaz sonuna doğru tahmini yüzde 5-10 artış olmasını öngördüklerini bildirdi. 

Erkoç, yüksek kredi faizlerinde herhangi bir gerileme olmadığı takdirde sıfır araç satışlarının azalacağına dikkati çekerek, ikinci el pazarının çok daha hareketli hale geleceğini kaydetti. 

Otomotivde uygulanan vergi tasarruflarının, ülkenin bugünü ve geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Erkoç, otomotiv sanayisini destekleyecek tedbirler alınması gerektiğini ve tedbirlerle sektörde bir kısım paydaşların geleceklerine destek olunurken, diğer paydaşların geleceklerinin tehlikeye atıldığının göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. 

"SEKTÖRÜMÜZ RAHAT NEFES ALDI"

Erkoç, geçen yıl sonunda yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesiyle aralarında sıfır kilometre otomotiv satışı da yapan 70 binden fazla tüccar, esnaf ve kurumun sahip olduğu 7 milyonun üzerindeki ikinci el araçların satışlarının olumsuz etkilendiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: 
"Düzenlemeyle milyonlarca vatandaşımızın aracı bir günde yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmiştir. Neticede düzenleme hem vatandaşımızı hem filo kiralama sektörünü hem de üyelerimizi olumsuz etkilemiş ve özellikle ikinci el araç ticaret ekosistemi dahilindeki paydaşların varlıklarını sürdürmelerini tehlikeye atmıştır. Motorlu araç satıcıları, bugüne kadar uygulanan ÖTV indirimi ve yüksek faiz oranları nedeniyle çok zor günler geçirmiştir. ÖTV indirimi uygulamasının sona ermesiyle sektörümüz daha rahat nefes almış ve geleceğe daha umutla bakma fırsatı bulmuştur." 

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