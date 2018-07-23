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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA 
23.07.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

İkinci el otomobiller revaçta

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İkinci el otomobiller revaçta

İZMİR’de ortalama 400 dükkan ve 2 bin 70 esnafa ev sahipliği yapan otomobil pazarı Otokent, en hareketli günlerini yaşıyor. Son 15 gün içerisinde satışların çok arttığını belirten Otokent Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, satış işlemlerinin yapıldığı noterdeki yoğunluğun bunu ispatladığını söyledi.

OTOMOTİV Distribütörleri Derneği (ODD) 2018 yılının ilk 6 ayında Türkiye’deki otomobil ve hafif ticari araç satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 11.9 oranında azaldığını duyurdu. Sıfır otomobil fiyatları cep yakarken İzmir’in Buca ilçesinde ikinci el otomobillerin satışa sunulduğu Otokent’te esnaf memnun. Otokent Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, özellikle son 15 gün içerisinde satışların çok arttığını belirterek satış işlemlerinin yapıldığı noter binasında uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi. 24 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından hükümetin kurulduğunu, piyasanın buna bağlı olarak hareketlendiğini belirten Demir, "Satışların normal seyrettiği dönemde Otokent’te 1 ay içerisinde ortalama 5 bin 600 araç satılır. Rakamları alınan ruhsat sayılarına dayanarak söylüyorum. Ancak seçimlere iki ay kala işlerimiz çok durgunlaşmıştı. Seçimlerin ardından piyasamız açıldı. Dolarda ufak bir düşüş olunca satışlarımız yüzde 20-30 düzeyinde arttı. Yaz iznine ayrılanlar tatil dönüşünde aracını satıyor. Noterdeki kalabalık bunu ispatlıyor" dedi.

FAİZ HESAPLANINCA VAZGEÇENLER OLUYOR’

Otokent’te Türkiye’de eşi bulunmayan bir satış ortamı sunulduğunu dile getiren Başkan Feyzi Demir, hem alıcı hem de satıcının postane, vergi dairesi, banka ve notere aynı yerde ulaşabilmenin avantajını kullanarak yarım saatte işlemlerini bitirdiğini belirtti. Türkiye’nin her yerinden internet üzerinde araç beğenen alıcıların telefonla arayıp kendilerinden bilgi istediğini aktaran Demir, hasar durumuyla ilgili aracılık yaptıklarını ifade etti. Kredi faizlerinin yüksek olmasının satışları etkilediğini anlatan Demir, peşin alışverişlerde bir sıkıntı yaşanmadığını belirterek, faiz oranlarının düşürülmesiyle satışların katlanarak artabileceğini savundu. Demir şunları anlattı:

"Burada her fiyata araç var. Şu sıralar ikinci elde en fazla satılan araçlar ortalama 60-70 bin lira düzeyinde. Aynı markanın sıfırı 150 bin liraya satılıyor. Ama ikinci elde dahi satış için tüm işlemler tamamlandıktan sonra faiz yüzünden vazgeçenler oluyor. Alıcının elinde 30 bin lirası var, 60-70 bin liralık araç almak istiyor. Kredi hesaplandıktan sonra vazgeçiyor. Daha önce faiz oranları yüzde 1.28, 1.30 civarındaydı. Şimdi ise yüzde 2.40, 2.50 ve 2.60 düzeyinde değişiyor.

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