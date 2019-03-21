İkinci el otomobilde ekspertiz zorunluluğu başlıyor
İkinci el araçlar satılırken ekspertiz raporunu alıcıya sunma zorunluluğu 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren başlıyor.
Otomobil alım-satımına yeni kural geliyor. 1 Nisan’dan itibaren ikinci el araç satışlarında ekspertiz raporu zorunlu hale geliyor. İkinci el olarak satılacak her araç için rapor almak şart olacak.
Ticaret Bakanlığı’nın yönetmelik değişikliğiyle artık kilometre düşürme, aracın hasarını, kazasını gizleme gibi dolandırıcılıklara kadar varan hileler son bulacak.
Her şirket ekspertiz raporu düzenleyemeyecek. Yetki sadece Türk Standartları Enstitüsü’nden Hizmet Yeterlilik Belgesi alan firmalarda olacak.
Daha önce sadece alıcı talep ederse ekspertiz raporu alınıyordu. Raporu talep etmeyenler ise aracı n dış görünüşüne bakıp satıcının sözüne güvenmek zorunda kalıyordu.
Yetkili ekspertiz raporunda ikinci el aracın özellikleri, arıza ve hasar durumuyla kilometre bilgilerine yer verilecek. Aracın hem motorunda hem kaportasında değişen bir parça var mı yok mu görülecek.
Frenlerin durumundan boyanın orijinalliğine kadar kontrol edilecek.
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