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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
21.03.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

İkinci el otomobilde ekspertiz zorunluluğu başlıyor

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İkinci el otomobilde ekspertiz zorunluluğu başlıyor

İkinci el araçlar satılırken ekspertiz raporunu alıcıya sunma zorunluluğu 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren başlıyor.

Otomobil alım-satımına yeni kural geliyor. 1 Nisan’dan itibaren ikinci el araç satışlarında ekspertiz raporu zorunlu hale geliyor. İkinci el olarak satılacak her araç için rapor almak şart olacak.

Ticaret Bakanlığı’nın yönetmelik değişikliğiyle artık kilometre düşürme, aracın hasarını, kazasını gizleme gibi dolandırıcılıklara kadar varan hileler son bulacak.

Her şirket ekspertiz raporu düzenleyemeyecek. Yetki sadece Türk Standartları Enstitüsü’nden Hizmet Yeterlilik Belgesi alan firmalarda olacak.

Daha önce sadece alıcı talep ederse ekspertiz raporu alınıyordu. Raporu talep etmeyenler ise aracı n dış görünüşüne bakıp satıcının sözüne güvenmek zorunda kalıyordu.

Yetkili ekspertiz raporunda ikinci el aracın özellikleri, arıza ve hasar durumuyla kilometre bilgilerine yer verilecek. Aracın hem motorunda hem kaportasında değişen bir parça var mı yok mu görülecek.

Frenlerin durumundan boyanın orijinalliğine kadar kontrol edilecek.

 

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