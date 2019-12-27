İkinci el otomobil ticaretiyle ilgilenenler dikkat! Süre 9 ay uzatıldı

İkinci el otomobil ticaretiyle uğraşan kişiler için yetki belgesi alma süresinde değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, yetki belgesi alma ya da faaliyet alanını uygun hale getirme şartları 31/08/2020 tarihine kadar uzatıldı.



Resmi Gazete'de geçici maddeler şöyle sıralandı:

Resmi Gazete'deki yeni karar şöyle: