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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.12.2019 - 08:35,Son Güncelleme:/

İkinci el otomobil ticaretiyle ilgilenenler dikkat! Süre 9 ay uzatıldı

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İkinci el otomobil ticaretiyle ilgilenenler dikkat! Süre 9 ay uzatıldı

Galerici olarak bilinen ikinci el otomobil alım-satım işiyle uğraşanlar için yetki belgesi süresi uzatıldı.

İkinci el otomobil ticaretiyle uğraşan kişiler için yetki belgesi alma süresinde değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, yetki belgesi alma ya da faaliyet alanını uygun hale getirme şartları 31/08/2020 tarihine kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de geçici maddeler şöyle sıralandı:

İkinci el otomobil ticaretiyle ilgilenenler dikkat Süre 9 ay uzatıldı

Resmi Gazete'deki yeni karar şöyle:

İkinci el otomobil ticaretiyle ilgilenenler dikkat Süre 9 ay uzatıldı

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