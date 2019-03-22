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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
22.03.2019 - 07:22, Son Güncelleme:

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı çözüldü

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İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı çözüldü

İkinci el otomobil ticareti yapanların yaşadığı KDV uyuşmazlığı sorunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla düzeltildi. Bundan sonra ikinci el otomobil alınırken ödenen KDV oranı satılırken de geçerli olacak.

İkinci el otomobil ticaretiyle uğraşanların Katma Değer Vergisi sorunu çözüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ikinci el araçları satın alan mükellefler, satarken de aldığı KDV oranını uygulayacak.

MÜJDELİ HABERİ BAKAN BERAT ALBAYRAK DUYURMUŞTU

Dün OYDER Otomotiv Kongresi’nde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi duyurmuştu. Bakan Albayrak, ilgili düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını ve KDV uyuşmazlığı sorununun çözüldüğünü belirtmişti.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANA KARAR ŞÖYLE:

MAL VE HİZMETLERDE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”a ekli (I) sayılı listenin 9’uncu sırasının sonunda yer alan parantez içi ifadenin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerde bu Kararın birinci maddesinin (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan katma değer vergisi oranı uygulanır."

2. el otoda KDV sorunu çözüldü
2. el otoda KDV sorunu çözüldü
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