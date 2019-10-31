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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.10.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

İkinci el otoda en çok tercih edilenler belli oldu

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İkinci el otoda en çok tercih edilenler belli oldu

Eylülde ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen olarak kayıtlara geçti. VW'yi Renault, Ford, Fiat, Opel, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Peugeot ve Toyota takip etti.

Bu yılın eylül ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 19 bin 332 adetle Volkswagen (VW) olurken, bunu 18 bin 226 adetle Renault ve 13 bin 977 adetle de Ford izledi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) 2'nci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye ikinci el online pazarında geçen yılın ilk 9 ayında 1 milyon 262 bin 690 araç satılırken, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 268 bin 200 adetlik satış gerçekleşti. Bu da söz konusu dönemde yüzde 0,4'lük artışa işaret etti.

Yalnızca bu yılın eylül ayına bakıldığında ise 2'nci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 138 bin 707 adet satış gerçekleşti. Satışlar önceki yılın aynı ayına göre satışlar yüzde 6 azaldı. İkinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 74,3, hafif ticari araçların payı da yüzde 25,7 oldu.

İLK 10 MARKA SATIŞLARIN YÜZDE 75’İNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
2019 yılı eylül ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 19 bin 332 adet satışla VW oldu.
VW'i 18 bin 226 adet satışla Renault, 13 bin 977 adetle Ford, 13 bin 582 adetle Fiat, 8 bin 205 adetle Opel, 7 bin 527 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 251 adetle BMW, 6 bin 8 adetle Hyundai, 5 bin 850 adetle Peugeot ve 4 bin 234 adetle de Toyota izledi. Bu ilk 10 marka, ikinci el online toplam pazarındaki satışların yüzde 75’ini gerçekleştirdi. Diğer markaların toplam satışı ise 34 bin 515 olarak kayıtlara geçti.

SATIŞLARDA PASSAT, CLİO VE FOCUS İLK 3'TE
Eylül ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan 10 modelinin satışları (29.620 adet) ikinci el online toplam pazardaki satışların yüzde 29'unu oluşturdu. En çok satan marka sıralamasında VW'nin Passat modeli 4 bin 788 adetle başı çekti.

Ardından 4 bin 176 adetle Renault'nun Clio, 3 bin 942 adetle Ford'un Focus, 3 bin 738 adetle Opel'in Astra, 2 bin 950 adetle Toyota'nın Corolla, 2 bin 716 ile BMW'nin 3 Serisi, 2 bin 245 adetle Hyundai'nin Accent, 2 bin 130 adetle Mercedes'in C-Class, 2 bin 17 adetle Fiat'ın Linea ve 918 adetle de Peugeot'nun 301 modeli sıralandı.

Eylülde ikinci el online pazarda 48 bin 476 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı. Bunu 27 bin 758 adetle B segmenti ve 18 bin 299 adetle de D segmenti izledi. Lüks sınıfını kapsayan E ve F segmentinin satışları ise 7 bin 843 olarak kaydedildi.

ARAÇ YAŞLARINA GÖRE SATIŞLAR
Satışlar araçların yaşına göre değerlendirildiğinde, 1 yaşındaki araçlar yüzde 24'le en yüksek paya sahip oldu. Ardından yüzde 23'le 2 yaş araçlar ve yüzde 22 ile de 3 yaş araçlar sıralandı. Böylece eylül ayında ikinci el online pazarda satılan araçların yüzde 70'i 1, 2 ve 3 yaş araçlardan oluştu.

İkinci el online pazarda 4 yaş araçların payı yüzde 16, 5 yaş araçların payı yüzde 4, 6 yaş araçların payı yüzde 2, 7 yaş araçların payı yüzde 3 ve 8 yaş ve üzeri araçların payı da yüzde 6 seviyesinde belirlendi. 

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