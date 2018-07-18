İkinci el araçta ‘bedelli askerlik’ hareketliliği

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
İHA
18.07.2018 - 17:02, Son Güncelleme:

İkinci el araçta ‘bedelli askerlik’ hareketliliği

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İkinci el araçta ‘bedelli askerlik’ hareketliliği

31 Aralık 1993 öncesi doğmuş olanların 15 bin TL karşılığında yararlanacağı bedelli askerlik düzenlemesinin TBMM'ye sunulması, online satış sitelerinde ikinci el oto hareketliliği oluşturdu. Bir çok satıcı, aracını satıp bedelli askerlik yapmak amacında.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan bedelli askerlik düzenlemesi ikincil el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Bedelli askerlik yapabilmek için kendisine kaynak sağlamaya çalışan bir çok araç sahibi online satış sitelerine peş peşe ilan vermeye vermeye başladı. ‘Severek kullandığım aracımı bedelli askerlik nedeniyle satıyorum’ , ‘Aracımı bedelli askerlik nedeniyle satışa çıkarıyorum’ ifadeli bir çok ilan sitelerde yerini aldı. İkinci el satış ilan verilen araçların fiyatları ise 16 bin TL ile 30 bin TL arası değişiklik gösteriyor.

BEDELLİ ASKERLİK TBMM’DE

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş TBMM'ye sunulan bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Mehmet Muş, “Teklifimizi Meclis Başkanlığımıza teslim etmiş bulunmaktayız. Teklif içerisinde bedelli askerlikle ilgili düzenleme bulunmaktadır. Basında da bazı detaylar yazıldı. Ben rakamları teyit etmek istiyorum. 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanabileceklerdir. Bedel 15 bin lira, yaş olarak da 25” ifadelerini kullanmıştı.

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