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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
26.07.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

İkinci el araç için önemli uyarı! Son gün 13 Ağustos

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İkinci el araç için önemli uyarı! Son gün 13 Ağustos

Ticaret İl Müdürü Vekili Cemil Kocaoğlu, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin 13 Ağustos 2019 tarihine kadar 'yetki belgelerini' almaları gerektiğini söyledi.

Ticaret İl Müdürü Vekili Cemil Kocaoğlu yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere; İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihli ve 303301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yönetmeliğin geçiş hükümleri başlıklı geçici madde-1 13 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, söz konusu maddenin 1. fıkrasında ‘Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını bir yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6. maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir’ denilmektedir. Bu nedenle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için 13 Ağustos 2019 tarihine kadar ‘https://ietts.gtb.gov.tr/’ adresi üzerinden başvuruda bulunarak yetki belgesi almaları gerekmektedir” dedi.

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