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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Enver Fatih TIKIR- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
09.01.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

İkinci el araç alacaklar dikkat: Artık zorunlu oluyor

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İkinci el araç alacaklar dikkat: Artık zorunlu oluyor

Nisan 2019’dan itibaren ikinci el araç alış satış işlemlerinde gerekli belgelere yetkili ekspertiz merkezi raporunun da eklenmesi zorunlu hale gelecek. Ekspertiz standartlarına yönelik değişiklikler de içeren yürütmelikten vatandaşların beklentisi ise ekspertiz güvenilirliğinin artırılması oldu.

İkinci el otomobil satışlarında kilometre düşürme, aracın hasarını gizleyerek satma gibi nedenlerle tüketicilerin yaşadığı sorunlara karşı bir takım yenilikler getiriliyor. Bu sıkıntıları gidermek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarıyla 1 Nisan 2019’dan itibaren ikinci el araç alış satış işlemlerinde gerekli belgelere yetkili ekspertiz merkezi raporunun da eklenmesi zorunlu hale gelecek.

İkinci el araç alacaklar dikkat: Artık zorunlu oluyor

Yeni tasarı hakkında bilgiler veren Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, getirilecek zorunluluğun alıcı ve satıcılar için faydalı olabileceğini belirtti. Yanık yaptığı açıklamada, "Şubat 2018’de bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmelikte galericiler için düzenlemeler yer alırken, ekspertiz yapan firmalara da düzen ve standartlar getirildi. Yönetmelikle ikinci el araç alırken TSE standartlarına sahip işletmelerden ekspertiz raporu almak zorunlu hale getirildi. 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren bu yönetmelik yürürlüğe girecek" dedi.

İkinci el araç alacaklar dikkat: Artık zorunlu oluyor

’EKSPERTİZ GÜVENİLİR DEĞİL’

Ekspertiz firmalarının belirli bir standartta çalışmadığını belirten Yanık, "Devlet, bu sebeplerle, ekspertizcilere de bir standart uygulamak için adımlar attı. Bu yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra noterlerde ekspertiz raporu olmadan satış gerçekleştirilmeyecek. Bu teoride çok güzel bir uygulama ancak bugünkü sektörel duruma bakıldığında bu ne kadar sağlıklı uygulanabilir onu bilemiyoruz.

İkinci el araç alacaklar dikkat: Artık zorunlu oluyor

Halen Türk Standartları Enstitüsü ekspertizciler için tam anlamıyla bir standart belirleyemedi. Genel olarak bakacak olursa şu an hizmet veren ekspertiz firmalarının yüzde 90’ı güvenilir değil. Bu kuruluşlar arasında işini düzgün yapanların sayısı ancak bir elin parmakları kadardır. Odamıza ekspertizlerle ilgili yüzlerce şikayet geliyor" şeklinde konuştu.

İkinci el araç alacaklar dikkat: Artık zorunlu oluyor

Öte yandan ikinci el araç alım satımıyla ilgilenen vatandaş ve galericiler ekspertiz işletmeleri güvenilir olmadığı için zorunluluğun olumlu bir gelişme olmadığını, önce güvenilirlik sorununun çözülmesi gerektiğini söyledi.

İkinci el araç alacaklar dikkat: Artık zorunlu oluyor

’YENİ YASAYLA SORUNLAR ÇÖZÜLECEK’

7 yıldır ekspertiz işi yapan Hasan Niğdelioğlu ise yaptığı açıklamada, "Bize gelen araçların önce motoru kontrol edilir. Motor performansı alınır. Daha sonra fren, amortisör testi, araç alt kontrolü, kaporta, boya, değişen kontrolü yapılarak müşteriye bilgi verilir" dedi. Niğdelioğlu yeni yürütmelikle sektörde yaşanan pek çok sorunun aşılacağını belirterek, "Çalışanlar, makineler ve yapılan işler denetlendikten sonra bu sürecin bize de faydası olur. Bu sayede herkes güvenilir bir ekspertiz raporu alarak çıkar. Bizim kontrol edip bir araçta 8 değişen yazdığımız evraklara bazı ekspertizciler 2 değişen yazarak kayıtlara geçiyor. Gündemde yanlış verilen ekspertiz raporları, değiştirilen ekspertiz raporları var. Bizler bu konulardan zaten muzdaripiz. İnşallah gelen yasayla birlikte bu sorunlar da ortadan kalkacak. Vatandaşlar da hiç akıllarında şüphe olmadan güvenilir bir şekilde ekspertiz yaptıracaklar" dedi.

İkinci el araç alacaklar dikkat: Artık zorunlu oluyor

Ekspertiz fiyatları hakkında da bilgi veren Niğdelioğlu, "Sadece motor ve kaporta olarak 80 lira ücret alıyoruz. Normal paketimiz 150 lira. Ekstra elektrik aksam isterlerse 50 lira ek bir ücretimiz var. Detaylı olarak komple bir aracın bakımı 200 lirayı buluyor" diye konuştu.

İkinci el araç alacaklar dikkat: Artık zorunlu oluyor

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