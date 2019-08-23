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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.08.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

İkinci el araba alacak kişiler 1.5 milyon sorgulama yaptı

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İkinci el araba alacak kişiler 1.5 milyon sorgulama yaptı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında imzalanan protokol kapsamında hizmete sunulan uygulama aracılığıyla ikinci el araçların muayene tarihi ve kilometresine ilişkin bilgiler 1,5 milyon kişi tarafından sorgulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında 16 Kasım 2017'de "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı. Söz konusu protokol kapsamında PTT tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sık rastlanılan kilometre sıfırlanması konusundaki mağduriyetler engellendi. 

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce PTT ile paylaşılan verilere, kurumun mobil uygulamalarına plaka veya şasi numarası girilerek 6 lira bedelle bakılabiliyor. Araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlayan uygulamayı bugüne kadar 1,5 milyon kişi kullandı. 

İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerine, PTTBank internet bankacılığıyla, PTTBank müşterisi olmayanlar ise üyelik zorunluluğu olmadan e-ticaret platformu "www.epttavm.com" ve "HGS - Online Bakiye Yükle" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor. 

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