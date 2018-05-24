İkinci ‘Çiftlik Bank’ için MASAK devreye girdi hesaplara bloke konuldu

YATIRIM YAPIP KÂR PAYI DAĞITACAĞIZ

TÜRKİYE genelinde 132 bin 222 kişiden 1 milyar 140 milyon lira toplayan Çiftlik Bank’a benzer bir sistemin İzmir’de kuruldu anlaşıldı. Geçen yılın ortasında İzmir’de FONS unvanı ile çeşitli A Kazanç Plus, Fons Danışmanlık gibi 4 şirket kuruldu. Gayrimenkul, hayvancılık, enerji alanında yatırım yapılacağı belirtilerek üyeler sisteme dâhil edilmeye başlandı. Üyelere, yapacakları yatırımların bir fonda toplanacağı ve belirlenen alanlara yatırım yapılacağı kaydedildi. Yapılacak yatırım sonrası elde edilen kârın üyelere dağıtılacağı kaydedildi.



FONS Grubu'na bağlı şirketlerin merkezi İzmir'e bulunuyor.



SAFİR 8, ZÜMRÜT 32 BİN TL!

Sisteme dâhil olmak için 5 bin TL ile 60 bin TL arasında fiyatı değişen paketlerden birinin alınması gerektiği kaydedildi. "Akik", "Kuvars", "Yakut" "Zümrüt" adı verilen paketlerden birini alanların günlük, aylık ve yıllık kazançlarının ne kadar olacağı belirtiliyor. Safir adı verilen paket için 8 bin, Zümrüt için 32 bin TL'lik bedel belirlenmiş. Sisteme üye kazandırmak için faaliyetlere başlandı. Sisteme yeni üye kazandıranların da belli bir komisyon alacağı açıklandı. Geçen Temmuz ayından itibaren para toplanmaya başlandı. Toplanan paraların bir bölümü ile konut yapımına başlandı.



Üyeler ile paylaşılan 'kazanç tablosu' klasik bir Ponzi sistemi olarak değerlendiriliyor.



5 BİN HAYVAN KAPASİTELİ

Söz konusu projeler devam ederken, geçen yılın sonunda Ankara Bala’da 480 dönüm üzerine kurulu çiftlik yatırımı yapıldığı açıklandı. 5 bin hayvan kapasiteli tesise 27 milyon liralık yatırım yapılacağı açıklandı. Ancak çiftliğe 50 kadar hayvan getirildikten sonra, buradaki faaliyetin durdurulduğu anlaşıldı.



Ankara Bala'da bulunan çiftiliğe geçen yılın sonunda 50 kadar hayvan konuldu.

MASAK TALEP ETTİ

Sisteme yeni üye girişleri bu yılın başında azalmaya başladı. Bu durum, üyelere yapılacak ödemelerin aksamasına neden oldu. Şirket ile ilgili tartışmalar artarken, geçen Mart ayı sonunda şirket hesaplarına, sulh ceza hâkimliği kararı ile bloke konuldu. Bloke kararının, MASAK talebi sonrası konulduğu anlaşıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin FONS şirketlerine yönelik inceleme yaptığı öğrenildi.





4 BİN KİŞİDEN 70 MİLYON LİRA

Edinilen bilgilere göre üyelerden toplanan para miktarı 60 milyon TL seviyesinde. Sisteme para yatıran kişi sayısı ise 4 bin olarak ifade ediliyor.





FONS AŞ CEO'su Tamer Budak, kaçmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi.

KAÇMAK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK

FONS AŞ CEO'su Tamer Budak, Hurriyet.com.tr’nin sorusu üzerine konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda özetle şunları kaydetti: "Evet hesaplara bloke konuldu bu doğru. Hesaplara bloke konulduktan sonra üye alımını durdurduk. Ancak insanlara ödeme yapma konusunda yoğun bir çabamız var. Mağdur olan 500 kadar üyemiz var. Niyet olarak art niyetli bir yaklaşımımız yok. Yine kaçma gibi bir niyetimiz de yok olmadı da. Bu sistem bir ponzi sistemi olarak görülebilir. Ancak biz bunu böyle görmüyoruz. Burada bir kazanç modeli söz konusu.

Üyelerin parası ile yatırım yapıyoruz ve kazancı paylaşıyoruz. Ankara Bala'da 480 dönüm arazi üzerinde kurulu büyük bir çiftlik yatırımını gündeme aldık. Bu konuda önemli bir takım aşamalar da kaydedildi. Ancak daha sonra Çiftlik Bank olayı patlayınca, bize zarar vereceğini düşünerek, bu projeyi tümden durdurmadık ancak faaliyetleri yavaşlattık" dedi. Tamer Budak üye sayılarının ise 1800 olduğunu belirterek topladıkları paranın 17 milyon lira olduğunu, 24 milyon lirayı ise üyelere dağıttıklarını öne sürdü.







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