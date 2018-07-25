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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
25.07.2018 - 10:18, Son Güncelleme:

İkinci çeyrek zararı 889 milyon lira oldu; geliri yüzde 10 arttı

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İkinci çeyrek zararı 889 milyon lira oldu; geliri yüzde 10 arttı

Türk Telekom döviz borçlarının mali yükünü artıran TL'deki değer kaybı nedeniyle ikinci çeyrekte 889 milyon lira zarar ederken, abone sayısındaki artışa paralel olarak gelirlerini yüzde 10 artışla 5 milyar liraya yükseltti.

TÜRK Telekom Nisan-Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrek bilançosunu dün akşam KAP'a açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 890 milyon lira net kâr ve 4.5 milyar lira satış geliri açıklamıştı.

Şirketin ağırlıklı olarak borçlardan kaynaklanan finansal giderlerini ve vergi kaynaklı bilanço kalemlerini dışarıda bıran ve operasyonel performansın bir göstergesi olan FAVÖK (faiz, amortisman, vergi öncesi kâr) ise geçen yıla kıyasla yüzde 15 artarak, bir önceki çeyreğe kıyasla ise yatay seyrederek 2 milyar lira oldu. FAVÖK marjı yüzde 39.8 olarak gerçekleşti.

Şirketin zarar etmesinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 114 artarak 2 milyar liraya yükselen net finansman gideri etkili oldu. Türk Telekom geçen yılın ikinci çeyreğinde 254 milyon lira net finansman geliri elde etmişti.

TL'nin son aylarda hızlanan değer kaybı gelirleri Türk lirası, borçları ise döviz cinsi olan şirketler için mali yük yaratıyor. TL'nin dolar karşısında geçen yılın Haziran ikinci çeyrek sonundan bu yana değer kaybı yüzde 30, birinci çeyrek sonundan bu yana kaybı yüzde 6 düzeyinde. Oranlar euro için ise aynı dönemde yüzde 33 ve yüzde 9 düzeyinde.

Türk Telekom'un krediler ve yurtdışına ihraç edilen tahvillerden oluşan döviz cinsi borçları ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe ve geçen yıl sonuna göre geriledi. Ancak kurdaki yükseliş nedeniyle TL karşılığı bir önceki çeyreğe göre yüzde 10, geçen yıl sonuna göre yüzde 17 artışla 19.3 milyar lira oldu.

Türk Telekom'un bir milyar doları tahvil olmak üzere 2.97 milyar dolar ve 1.1 milyar euro tutarında döviz borcu bulunuyor.

Döviz ve döviz türev etkileri hariç bırakıldığında şirketin net kârı 676 milyon TL oldu.

Türk Telekom'un toplam abone sayısı, ikinci çeyrekte 937,000 artarak 43.5 milyona ulaştı. Abone bazındaki yıllık büyüme hızlanarak geçen yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 3 düzeyinden geçen çeyrekte yüzde 10'a çıktı ve şirket verilerine göre 2008'den itibaren en yüksek büyümeyi yakaladı.

Şirketin fiber abone sayısı yüzde 36, yalın DSL hat sayısı yüzde 13, mobil abone sayısı yüzde 7 arttı.

 

 

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