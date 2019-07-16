İki yılda teknolojiye 400 milyon dolar

DÜNYANIN önde gelen finans yayın gruplarından Euromoney’nin ‘Awards for Excellence 2019 - Mükemmellik Ödülleri 2019’ kapsamında Akbank, ‘Dünyanın En İyi Dijital Bankası’ seçildi. Banka ayrıca, 13. kez ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’ unvanını da aldı. Akbank’ın kazandığı bu ödüllerde güçlü finansallarının yanı sıra, teknoloji yatırımları ve yeni nesil bankacılık vizyonunun etkili olduğu belirtildi.

Akbank’ın davetiyle gittiğimiz Londra’da Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ile bir araya geldik. Binbaşgil, “Bu ödülleri sadece bankamız değil, ülkemiz ve sektörümüz adına alıyoruz. ‘Dünyanın En İyi Dijital Bankası’ ödülünün ilk defa bir gelişmekte olan ülke bankasına verilmesi gurur verici. Bu ödül için biz başvurmadık, onlar bizi bulup seçti. Türkiye bankacılık sektörü, dijitalleşme ve teknoloji kullanımında birçok gelişmiş ülkeye kıyasla çok daha iyi bir yerde” dedi.

TÜRKİYE’YE GÜVENİYORUZ

2018’in zor bir yıl olduğunu ancak Türkiye’nin geleceğine güvendiklerini belirten Binbaşgil, “Koşullar ne olursa olsun yatırımdan vazgeçmiyoruz. Geçen yıl teknoloji ve inovasyona 200 milyon dolar yatırım yaptık. Bu yıl da benzer bir hedefimiz var. Yani 2 yılda teknolojiye toplam 400 milyon dolar yatırım yapmış olacağız. Bu tamamen Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenden” diye konuştu. Hakan Binbaşgil, şöyle konuştu: “2017’de temelini attığımız ‘Akbank Veri ve Yaşam Merkezi’mizi bu yıl kullanıma açıyoruz. Türkiye’de bankacılığın şekillenmesinde bu merkezimizin önemli bir payı olacak. Finansal gücümüzle bu yatırımları yapabiliyoruz. Dünya da dijitalleşmede Türk bankalarını yakından takip ediyor.”

FINTECH ŞİRKETİ KURDU



TANITIMINI eylülde yapacakları yeni bir projeden de bahseden Binbaşgil, şunları anlattı: “Gençler için tasarladığımız ‘Tosla’ projesiyle yeni bir dönem başlatıyoruz. Bankacılık işlemleri sosyalleşerek, daha eğlenceli hale gelecek. Bu projeyle ilk kez bir banka fintech şirketi de kurmuş oluyor. Tosla’yı Aköde adıyla kurduğumuz şirketle hayata geçiriyoruz. Tosla, 7/24 ücretsiz para transferi yaptırıyor. Aileler de çocukları için kullanabilir. Bu projeyle genç müşteri sayımız artacak. Dünyada 100 fintech şirketiyle çalışıyoruz. Her yıl 500 bin ila 1 milyon arası yeni müşteri kazanıyoruz. Bu da dijitalle oluyor.”

İŞLEMLERİN YÜZDE 94’Ü ŞUBE DIŞI KANALLARDAN

AKBANK Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de, şöyle konuştu: “Akbank’taki işlemlerin yüzde 94’ü şube dışı kanallardan yapılıyor. Müşterilerimiz ayda ortalama 30 kez mobil uygulamamıza giriyor. Yasalaşmasını beklediğimiz dijital kanaldan müşteri edinimi için hazırlıklarımızı tamamladık. Karar çıktığında herkes, video görüşmeli dijital süreçle dakikalar içinde Akbank müşterisi olabilecek.”