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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN / LONDRA
16.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İki yılda teknolojiye 400 milyon dolar

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
İki yılda teknolojiye 400 milyon dolar

Türkiye’den ilk kez bir banka ‘Dünyanın En İyi Dijital Bankası’ seçildi. Ödülü alan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “İlk kez bir gelişmekte olan ülke bankası bu ödülü kazandı. Bu ödül sektörümüz ve Türkiye için gurur verici. Bu yıl teknolojiye 200 milyon dolar yatırım yapacağız. Bu yatırım ülkemize duyduğumuz güvenin de göstergesi” dedi.

DÜNYANIN önde gelen finans yayın gruplarından Euromoney’nin ‘Awards for Excellence 2019 - Mükemmellik Ödülleri 2019’ kapsamında Akbank, ‘Dünyanın En İyi Dijital Bankası’ seçildi. Banka ayrıca, 13. kez ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’ unvanını da aldı. Akbank’ın kazandığı bu ödüllerde güçlü finansallarının yanı sıra, teknoloji yatırımları ve yeni nesil bankacılık vizyonunun etkili olduğu belirtildi.

Akbank’ın davetiyle gittiğimiz Londra’da Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ile bir araya geldik. Binbaşgil, “Bu ödülleri sadece bankamız değil, ülkemiz ve sektörümüz adına alıyoruz. ‘Dünyanın En İyi Dijital Bankası’ ödülünün ilk defa bir gelişmekte olan ülke bankasına verilmesi gurur verici. Bu ödül için biz başvurmadık, onlar bizi bulup seçti. Türkiye bankacılık sektörü, dijitalleşme ve teknoloji kullanımında birçok gelişmiş ülkeye kıyasla çok daha iyi bir yerde” dedi.

TÜRKİYE’YE GÜVENİYORUZ

2018’in zor bir yıl olduğunu ancak Türkiye’nin geleceğine güvendiklerini belirten Binbaşgil, “Koşullar ne olursa olsun yatırımdan vazgeçmiyoruz. Geçen yıl teknoloji ve inovasyona 200 milyon dolar yatırım yaptık. Bu yıl da benzer bir hedefimiz var. Yani 2 yılda teknolojiye toplam 400 milyon dolar yatırım yapmış olacağız. Bu tamamen Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenden” diye konuştu. Hakan Binbaşgil, şöyle konuştu: “2017’de temelini attığımız ‘Akbank Veri ve Yaşam Merkezi’mizi bu yıl kullanıma açıyoruz. Türkiye’de bankacılığın şekillenmesinde bu merkezimizin önemli bir payı olacak. Finansal gücümüzle bu yatırımları yapabiliyoruz. Dünya da dijitalleşmede Türk bankalarını yakından takip ediyor.” 

İki yılda teknolojiye 400 milyon dolar

FINTECH ŞİRKETİ KURDU

TANITIMINI eylülde yapacakları yeni bir projeden de bahseden Binbaşgil, şunları anlattı: “Gençler için tasarladığımız ‘Tosla’ projesiyle yeni bir dönem başlatıyoruz. Bankacılık işlemleri sosyalleşerek, daha eğlenceli hale gelecek. Bu projeyle ilk kez bir banka fintech şirketi de kurmuş oluyor. Tosla’yı Aköde adıyla kurduğumuz şirketle hayata geçiriyoruz. Tosla, 7/24 ücretsiz para transferi yaptırıyor. Aileler de çocukları için kullanabilir. Bu projeyle genç müşteri sayımız artacak. Dünyada 100 fintech şirketiyle çalışıyoruz. Her yıl 500 bin ila 1 milyon arası yeni müşteri kazanıyoruz. Bu da dijitalle oluyor.”

İŞLEMLERİN YÜZDE 94’Ü ŞUBE DIŞI KANALLARDAN

AKBANK Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de, şöyle konuştu: “Akbank’taki işlemlerin yüzde 94’ü şube dışı kanallardan yapılıyor. Müşterilerimiz ayda ortalama 30 kez mobil uygulamamıza giriyor. Yasalaşmasını beklediğimiz dijital kanaldan müşteri edinimi için hazırlıklarımızı tamamladık. Karar çıktığında herkes, video görüşmeli dijital süreçle dakikalar içinde Akbank müşterisi olabilecek.”

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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