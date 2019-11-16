İki yılda 216 kantine ceza
TARIM ve Orman Bakanlığı, 2018-2019 ile 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemlerinde 59 bin 561 okul kantinine denetim yapıldığını, bu denetimlerde mevzuata uygun olmayan 216 kantine ceza verildiğini açıkladı.
Çocukların hijyenik ve güvenilir gıda tüketmesi amacıyla okullar yaz okulları ve kamplarda bulunan kantin ve yemekhanelerin etkin bir şekilde denetlendiğini bildiren Bakanlık yetkilileri şunları söyledi: “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında 26 bin 595’i MEB’e bağlı gıda işletmelerinde çalışan personel ve MEB personeli olmak üzere, toplam 45 bin 29 kişiye eğitim verildi. Öğrencilerin gıda güvenilirliği ile gıda kayıp ve israfı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik olarak 2018’de 164 bin 788 öğrenciye, 2019’un ilk 9 ayında ise 161 bin 474 öğrenciye ulaşıldı. 2023’e kadar tüm öğrencilerin konuyla ilgili eğitim alması planlanıyor.”
SATIŞI YASAK OLAN ÜRÜNLER
ENERJİ içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içecekler, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi, kızartmalar, cipsler, bazı çikolata türleri, gofretler, şeker ve şekerleme türleri, kremalı, çikolata dolgulu, jöleli kekler ve pastalar, hamurlu, şerbetli tatlılar, tatlandırıcı içeren yiyecekler.
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