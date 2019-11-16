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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Meltem ÖZGENÇ/ANKARA
16.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İki yılda 216 kantine ceza

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
İki yılda 216 kantine ceza

TARIM ve Orman Bakanlığı, 2018-2019 ile 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemlerinde 59 bin 561 okul kantinine denetim yapıldığını, bu denetimlerde mevzuata uygun olmayan 216 kantine ceza verildiğini açıkladı.

Çocukların hijyenik ve güvenilir gıda tüketmesi amacıyla okullar yaz okulları ve kamplarda bulunan kantin ve yemekhanelerin etkin bir şekilde denetlendiğini bildiren Bakanlık yetkilileri şunları söyledi: “Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında 26 bin 595’i MEB’e bağlı gıda işletmelerinde çalışan personel ve MEB personeli olmak üzere, toplam 45 bin 29 kişiye eğitim verildi. Öğrencilerin gıda güvenilirliği ile gıda kayıp ve israfı konusunda bilinçlendirilmesine yönelik olarak 2018’de 164 bin 788 öğrenciye, 2019’un ilk 9 ayında ise 161 bin 474 öğrenciye ulaşıldı. 2023’e kadar tüm öğrencilerin konuyla ilgili eğitim alması planlanıyor.”

SATIŞI YASAK OLAN ÜRÜNLER

ENERJİ içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalı içecekler, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi, kızartmalar, cipsler, bazı çikolata türleri, gofretler, şeker ve şekerleme türleri, kremalı, çikolata dolgulu, jöleli kekler ve pastalar, hamurlu, şerbetli tatlılar, tatlandırıcı içeren yiyecekler.

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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