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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
06.06.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

İki şehir paylaşamıyor! Görenler hayran kalıyor

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İki şehir paylaşamıyor! Görenler hayran kalıyor

Bursa ile Balıkesir sınırları içerisinde bulunan tabiat harikası bölge iki şehir tarafından paylaşılamıyor.

Bursa Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir Dursunbey ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve güzelliğiyle ziyaret edenleri kendine hayran bırakan yer iki il tarafından da paylaşılamıyor.

İki şehir paylaşamıyor Görenler hayran kalıyor
Yemyeşil doğası, harika havası, içinden akan dereleri ve kaplıca hamamlarıyla ziyaret edenlere kendine hayran bırakan bölgeyi içinden akan dere ikiye ayırıyor.
İki şehir paylaşamıyor Görenler hayran kalıyor
Derenin bir tarafı Bursa sınırları içinde yer alırken diğer tarafı ise Balıkesir sınırları içinde bulunuyor. Buradaki doğal güzellikleri görmeye ve kaplıcalarından faydalanmaya Bursa ve Balıkesir'den çok sayıda ziyaretçi geliyor.
İki şehir paylaşamıyor Görenler hayran kalıyor
Buraya gelenler harika tabiatın içinde piknik yaparken, derede balık tutup, kaplıca hamamlarında şifa buluyor. İki ilin sınırları içinde bulunan bölge iki taraf tarafından da sahipleniliyor. Kaplıca hamamlarının bulunduğu bölge Bursa tarafı içerisinde bulunması sebebiyle ziyaret edenler Bursa sınırlarını ziyaret ediyor.
İki şehir paylaşamıyor Görenler hayran kalıyor
Büyükorhan ilçesi Düğüncüler köyü sınırları içerisine köyden bir girişimci tarafından yapılan bungolov evler ise bölgenin cazibesini kat ve kat arttırıyor. Bölgeye gelen vatandaşlar ağaç evlerde konaklayarak tabiatın içinde harika bir gün geçirirken aynı zamanda derenin içinden çıkan doğal kaplıcada şifada buluyor.
İki şehir paylaşamıyor Görenler hayran kalıyor
Bölgenin unutulmuş bir güzellik olduğunu ifade eden Büyükorhan Düğüncüler Köyü Muhtarı Abdullah Kaya, "Bulunduğumuz bölge düğüncüler hamamları olarak geçer, burada piknik alanları, bungolov evleri, burası gün yüzüne çıkmamış doğal bir güzellik. Burada çıkan kaplıca suyu çok kaliteli ve şifalı buraya gelen hastalar temiz havası, doğal güzelliği ve kaplıca suları sayesinde şifa bulup gidiyor.
İki şehir paylaşamıyor Görenler hayran kalıyor
Deremizde bol miktarda balık var isteyen balık tutuyor. Yürüyüş yapılacak harika yerler var, burayı gelip görmeyen çok şey kaybeder" dedi.

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