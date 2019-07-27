İki kez iflas etti, başkan adayı oldu seçilemedi... En sonunda başarıyı böyle yakaladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİki kez iflas etti, başkan adayı oldu seçilemedi... En sonunda başarıyı böyle yakaladı
GeriEkonomi İki kez iflas etti, başkan adayı oldu seçilemedi... En sonunda başarıyı böyle yakaladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
27.07.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

İki kez iflas etti, başkan adayı oldu seçilemedi... En sonunda başarıyı böyle yakaladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İki kez iflas etti, başkan adayı oldu seçilemedi... En sonunda başarıyı böyle yakaladı

İSTANBUL ve Ankara’da daha önce iki kez ticaret yapan ancak iflas eden Macit Uçar (48) memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde kaz çiftliği kurdu. Uçar, 300 kaz ile çiftlik kurduktan sonra 5 yılda 50 bine yakın damızlık kaz civcivi üretti.

İstanbul’da 1996 yılında ev tekstil ürünleri üreten bir atölye kuran Uçar, 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sırasında iflas etti. Krizin ardından bir süre Niksar ilçesinde babasının konfeksiyon mağazasını işleten Macit Uçar, 2009 yılında bu kez Ankara’da organizasyon şirketi kurdu ancak 5 yıl sonra işleri iyi gitmeyince kapatarak 2014 yılında yeniden memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine döndü. 2014 yerel seçimlerinde doğup büyüdüğü Gürçeşme beldesinde belediye başkan adayı olan Uçar, seçimi de kaybetti.

İki kez iflas etti, başkan adayı oldu seçilemedi... En sonunda başarıyı böyle yakaladı
Seçimi kaybettikten sonra sermayesi tamamen tükenen Uçar, memleketinde kalıp burada iş yapmaya karar verdi. Yaklaşık 300 bin liralık ticari kredi çekip, 180 dönümlük arazi kiralayan Uçar, 300 kaz alarak üretim çiftliği kurdu. İşlerini her geçen yıl daha da büyüten Uçar, kısa sürede kazlarının sayısını 3 bine çıkardı. İşe başladığı ilk günden bu yana 50 bine yakın da damızlık kaz civcivi üreten Uçar, başarıyı yakaladı. Şimdi ürettiği kazları Türkiye’nin birçok iline gönderiyor.
İki kez iflas etti, başkan adayı oldu seçilemedi... En sonunda başarıyı böyle yakaladı
'BİZİM DE KADERİMİZ BATMAK OLDU'

2001 yılında yaşanan ekonomik krizden etkilenerek kurduğu tekstil atölyesinin battığını anlatan Macit Uçar ”1996 yılında İstanbul’da ev tekstili üzerine atölye kurduk ancak kurumsallaşamadık. 2001 krizinde maalesef diğer tekstilci arkadaşlar ile birlikte bizim de kaderimiz batmak oldu. 2009da Ankaraya yerleştim. Orada organizasyon şirketi kurdum. Sonrasında döndüm ve 2014 yerel seçimlerinde kendi memleketim olan Gürçeşme Kasabası’nda belediye başkan adayı oldum. Küçük bir oy farkı ile kaybettik" dedi.

İki kez iflas etti, başkan adayı oldu seçilemedi... En sonunda başarıyı böyle yakaladı
'CEBİMİZDE 5 KURUŞ PARA KALMAMIŞTI'

Yeniden büyükşehire dönmek istemediğini ve bu yüzden bölgede ne yapabileceğini araştırdığını anlatan Uçar, ”Hayvancılık yapacağımdan emindim ama ne yapacağımı bilmiyordum. Çok araştırma yaptım. Daha sıkıntısız, hastalık riskinin olamadığı bildiğim bu sektöre girmeye karar verdim. Çok araştırdım. Kendi çabalarımız ile bu işletmeyi kurduk. Başlarken çok büyük sıkıntılar yaşadık. Siyasetten dolayı cebimizde 5 kuruş para kalmamıştı. 300 bin liraya yakın parça parça ticari kredi çektim. 

İki kez iflas etti, başkan adayı oldu seçilemedi... En sonunda başarıyı böyle yakaladı
Bina ve hayvanlarını barınacağı yerleri yaptıktan sonra 300 tane kaz getirdim. Hızlı başladık. 5 yıl içerisinde ise 50 bine yakın civciv üretmişiz. Bu yıl ağırlık olarak ürettiğimiz hayvanlar Kars’a gitti. Doğu illerinden daha çok talep görüyoruz. Kars, Ardahan, Muş bölgesi İstanbul, Ankara, İzmir’de yaşayan hemşehrilerimiz bunu tüketiyorlar. Onların bir kültürü var. Ama artık Anadolu’da da gelişti. Bir yiyen bir daha yiyor. Biz erkek kazlarımızı kesim yapacak arkadaşlarımıza veriyoruz. Dişi hayvanlarımızı ise damızlık işletmesi kuracaklara veriyoruz" ifadelerini kullandı.
İki kez iflas etti, başkan adayı oldu seçilemedi... En sonunda başarıyı böyle yakaladı



 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Memur ve memur emeklilerinin gözü 1 Ağustos'ta
Tatilcilere çok önemli uyarı: Bu tuzağa düşmeyin
10 yıl hosteslik yaptı! Şehir hayatını bırakıp çiftçi oldu
50 milyon dolarlık yatırımla başladı! Projenin adı Kızılelma