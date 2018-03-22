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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EDİRNE / KIRKLARELİ (AA)
22.03.2018 - 15:59, Son Güncelleme:

İki kent arasında "kimin köftesi lezzetli" tartışması

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İki kent arasında "kimin köftesi lezzetli" tartışması

Edirne ve Kırklareli belediye başkanlarının sosyal medya üzerinden başlattığı köfte tartışması, köfteci ve vatandaşlar arasına da yayıldı.

Edirne ve Kırklareli belediye başkanlarının sosyal medya üzerinden başlattığı köfte tartışması, köfteci ve vatandaşlar arasına da yayıldı.

Gastronomi kültürünün gelişmişliği ile bilinen Edirne ve Kırklareli'nde, Balkan havasıyla büyüyen kekik ve dağ otlarıyla beslenen hayvanların et ürünlerinden yapılan lezzetler de ön planda.

İki zengin mutfağın ortak tatlarından birisi köfte. Yıllardır hangisi daha lezzetli tartışmasına bu kez de belediye başkanları katıldı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun sosyal medya hesabından "Türkiye'nin en iyi köfteleri Trakya'da yapılır, en iyisi Kırklareli köftesidir, Ahmetbey de Kırklareli beldesi olduğu için kuzeni sayılır o da şahanedir. İyi akşamlar kızanlar." mesajını yayınlamasına Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan memleketinin köftesini överek cevap verdi.

Gürkan, Kırklareli köftesini överek başladığı mesajında verdiği ince mesajla Edirne köftesini lider ilan etti. Gürkan, Kesimoğlu'na "Bildiğim kadarıyla Kırklareli köftesi iyidir tabii Edirne'den sonra." diye yanıt verdi. Sosyal medyadaki esprili tartışma kentlerdeki köfteciler arasında da yaşanmaya başladı.

İki kent arasında kimin köftesi lezzetli tartışması

 

"EN İYİ KÖFTE KIRKLARELİ KÖFTESİ"

Kırklareli Lokantacılar Odası Başkanı Zafer Sürer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklareli köftesinin tartışılmaz lezzette olduğunu belirtti.

Kırklareli köftesinin yüzde 80'inin dana etinden yapıldığını ifade eden Sürer, etin lezzetinin ise hayvanların meralarda otlamasından kaynaklandığını söyledi.

Köfte denildiği zaman her zaman akla Kırklareli'nin geldiğini aktaran Sürer, “Kırklareli köftesi daha iyidir. Yıllardan beri alışılmış bir gelenek vardır ve bu gelenek yıllardır bozulmamıştır halen de devam ediyor. Kırklareli köftesinin yüzde 80'i dana eti ve çok az bir miktar da kuzu eti karışımıyla hayvanın çeşitli yerlerinden alınıp kıyma yapılarak işlemlerden geçtikten sonra köfte haline geliyor.” diye konuştu.

İki kent arasında kimin köftesi lezzetli tartışması


“KIRKLARELİ'NİN KÖFTESİ, EDİRNE'NİN CİĞERİ”

Köftecilerden Bilal Atlı ise Kırklareli'nin köftesi, Edirne'nin ciğerinin lezzetli olduğunu belirtti.

Trakya hatta Türkiye'de Kırklareli köftesinin lezzetinin tartışmaya gerek bile olmadığını dile getiren Atlı, şöyle devam etti:
“Bunu tartışmanın bir manası yok her zaman Kırklareli köftesi değil Edirne'den bütün Türkiye'den daha üstündür. Kırklareli'nin her lokantasında, köftecisinde her zaman daha üstündedir. Tartışılacak bir konu da yok. O yüzden köfte deyince akla Kırklareli gelir, ciğer deyince Edirne gelir.”

Atlı, Kırklareli köftesinin Bulgaristan, Romanya, Almanya başta olmak üzere yabancı turistlerinde ilgisini çektiğini sözlerine ekledi.

Köftecilerden İbrahim Kuruş da Kırklareli köftesinin lezzetiyle ön planda olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan Hüseyin Meşe de Trakya'nın her ilinde köfte yediğini ancak Kırklareli'nin köftesini Edirne'nin ise ciğerini beğendiğini dile getirdi.

İki kent arasında kimin köftesi lezzetli tartışması

 

EDİRNE CEPHESİ

Edirne'nin en eksi köftecisi 78 yaşındaki Reşat Çakay da Edirne köftesinin Kırklareli köftesinden daha lezzetli olduğunu söyledi.

Köftelik kıymayı yaklaşık yarım asırdır aynı kasaptan aldığını anlatan Çakay, "Bizim köftemizin lezzeti yapılışından gelir. Kıymayı hayvanın kaburga kısmından alır yaparız. Köftemizin içerisine baharat ve soğan koymayız. Hayvanın kaburgasından alınan etin kıyması, ekmek, irmik, karbonat ve tuz karışımından yaparız. Kırlareli'nde ev köftesi yaparlar, biz ızgara köftesi yapıyoruz. Köftemizin tadını bilmeyenleri Edirne'ye bekleriz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mehtap Özkalay, birçok şehirde köfte yediğini ancak Edirne'nin köftesinin hepsinden güzel olduğunu ifade etti. Edirne'deki büyükbaş hayvanların doğal beslendiğini bunun da etinin tadında hissedildiğini anlatan Özkalay, Kırklareli köftesinin Edirne köftesinin yerini tutmadığını aktardı.

Serpil Özkalaycı da meşhur Tekirdağ köftesinden de yediğini ancak Edirne'deki köftenin tadını bulamadığını anlattı.

İki kent arasında kimin köftesi lezzetli tartışması

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