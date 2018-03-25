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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
25.03.2018 - 18:24, Son Güncelleme:

İki il arası 5.5 saate iniyor! Otobüsle 15 saat sürüyordu...

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İki il arası 5.5 saate iniyor! Otobüsle 15 saat sürüyordu...

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-Sivas YHT hattının tamamlanmasıyla Sivas'tan yola çıkan birinin 5,5 saatte İstanbul'a gidebileceğini söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı ilk ray serimi töreninde konuştu.

Yüksek hızlı trenin Ankara, Eskişehir, Konya, İstanbul arası çalıştığını ifade eden Arslan, bu sene Konya-Karaman'ı bitirip, hizmete sunacaklarını söyledi.

Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattında bir sene içinde çalışmaları bitirip 2019'da hizmete açacaklarını bildiren Arslan, Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-İzmir hattını çalıştıklarını ve 2020'de de bunun bitirileceğini söyledi.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattına ilişkin bilgi veren Bakan Arslan; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas'ta yüksek hızlı tren istasyonlarının bulunacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Seyahat süreleri Ankara'dan Yozgat'a bir saat, Yozgat'tan Sivas'a bir saat yani Sivas-Yozgat-Ankara iki saat, Ankara'dan da İstanbul'a 3,5 saat olmak üzere 5,5 saatte Sivaslı, İstanbul'a gidebilecek. 4,5 saatte Yozgatlı İstanbul'a gidebilecek"

Proje bedelinin yaklaşık 9 milyar lira olduğunu kaydeden Arslan, proje uzunluğunun ise 393 kilometre olduğunu belirtti.

OTOBÜSLE 15 SAAT SÜRÜYOR

İstanbul'dan Sivas'a giden bir otobüs, otobüs şirketi, yol durumu, olumlu veya olumsuz hava koşulları ve diğer etmenlere (güneşli, yağmurlu, karlı, açık ve kapalı yollar, trafik yoğunluğu, gişe yoğunluğu) bağlı olarak ortalama 14-15 saatlik bir sürenin ardından yolculuğunu tamamlıyor.

 

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