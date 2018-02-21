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İki elektrik şirketine "rekabet" cezası

AA
21.02.2018 - 14:47 | Son Güncelleme:

Rekabet Kurulunca, hakim durumlarını kötüye kullandığı tespit edilen Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'ye 11,8 milyon lira, CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ'ye de 26,3 milyon lira idari para cezası verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ, CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ ve AK DEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri AŞ hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.     

Buna göre, Kurul, Akdeniz elektrik dağıtım bölgesinde, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin "elektrik dağıtım hizmeti" pazarında, CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ’nin de "serbest tüketici limitinin altında kalan tüketicilere yapılan elektrik enerjisinin perakende satışı", "dağıtım seviyesinden sisteme bağlı olan sanayi müşterilerine yapılan elektrik perakende satış", "ticarethane müşterilerine yapılan elektrik perakende satış" ve "mesken müşterilerine yapılan elektrik perakende satış" pazarlarında hakim durumda olduğuna karar verdi.     

Kurul, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 6'ncı maddesi kapsamında hakim durumlarını kötüye kullanan şirketlere idari para cezası verilmesini kararlaştırırken, 2016 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'ye 11 milyon 814 bin 184,76 lira, CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ'ye 26 milyon 341 bin 333,17 lira ceza verilmesini uygun buldu.     

Kanunun söz konusu maddesini ihlal etmediği tespit edilen AK DEN Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri AŞ'ye ise idari para cezası uygulanmadı.     

Etiketler: İki elektrik , Şirketini , rekabet
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