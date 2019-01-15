İki dünya devi işbirliklerini resmen duyurdu
Volkswagen ve Ford ticari ve van tipi araçlarda küresel işbirliğini resmen duyurdu. Yapılacak işbirliğine bağlı olarak Volkswagen’in hafif ticari modeli Transporter’ın Ford Otosan Gölcük fabrikasında üretilecek.
Ayrıca Volkswagen CEO'su Herbert Deiss, Amerikalı otomotiv devi Ford'la beraber önemli bir protokol imzaladıklarını duyurdu.
Deiss, elektrikli araç üretimi ve sürücüsüz araç üretimi konusunda Ford'la işbirliği içinde olacaklarını söyledi.
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