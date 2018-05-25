İki dev şirket büyük skandal! Taklitçilik tazminatı ödeyecek
ABD'de yeniden görülen patent davasında jüri, Samsung'un Apple'a 539 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.
ABD'de bir mahkeme jürisi, yaklaşık beş gün süren istişarenin ardından, Samsung Electronic Co Ltd'nin 005930.KS, Apple'ın APPL.O patentli akıllı telefon özelliklerini kopyaladığı için bu şirkete 539 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.
Haberi Amerikan medya ve teknoloji sitesi CNET bildirdi.
Akıllı telefon üretiminde dünyanın en önde giden rakipleri olan Samsung ve Apple arasındaki patent davası 2011 yılından beri sürüyor. Apple 2011 yılında Samsung'un akıllı telefonlarının ve tabletlerinin, kendi ürünlerinin "birebir" taklidi olduğu iddiasıyla dava açmıştı.
Mahkeme Samsung'u 2012 yılında suçlu bulmuş, ancak ödenecek miktara ilişkin anlaşmazlık nedeniyle tazminat konusunda yargılamanın yenilenmesi gerekmişti.
Samsung bu davadaki patentlerden bazılarını ihlal ettiği için Apple'a daha önce 399 milyon dolar tazminat ödemişti.
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