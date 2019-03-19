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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.03.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

İki dev köprü birbirine bağlanıyor

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İki dev köprü birbirine bağlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. bölümü bugün hizmete açılacak.

Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4. bölümü bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılacağı törenle kullanıma sunulacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Turhan'ın bugün açılışını yapacağı kesim, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Liman Kavşağı hattı ile liman bağlantı yolunu kapsıyor. 

Yolun trafiğe açılmasıyla hem Osmangazi Köprüsü üzerinden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı hem de transit taşıt trafiğine hizmet eden Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü'nün bağlantıları sağlanacak. 

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı Kesimi Projesi kapsamında bugüne kadar 1,9 milyar dolar yatırım yapıldı. 

ADIM ADIM KULLANIMA SUNULUYOR

Türkiye'nin sosyoekonomik açıdan en gelişmiş metropolü durumundaki İstanbul, ekonomide, kültürde, turistik ve sosyal alanda önemli bir merkez olması dolayısıyla özellikle boğaz geçişlerinde kapasitenin üzerinde trafik yükü taşıyor. 

Kentin yükünü hafifletmek amacıyla şehir içi trafiğine girmeden, erişim kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu yolla araçların zamandan ve akaryakıttan tasarruflu şekilde transit geçişini sağlayan 398 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu Projesi hayata geçiriliyor. 

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesiminde yatırım tutarı 476 milyon dolar olan Kurtköy-Liman Kavşağı arası ile liman bağlantı yolunun TEM Kavşağı dahil kesimleri, liman bağlantı yolunun Köseler ve Demirciler mevkilerindeki sanayi sitelerinin otoyola bağlantıları daha önce gerçekleştirilmişti. 
Bu kesimde yer alan İstanbul Park Kavşağı ve Gebze OSB Kavşağı da hizmete sunuldu. Böylece Türkiye'nin en önemli organize sanayi bölgelerini içinde barındıran Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Kuzey Marmara Otoyolu'na erişimi sağlandı. 

AKARYAKIT VE AMORTİSMAN GİDERLERİ AZALDI

Ayrıca, Dilovası ve çevresindeki yerleşim yerlerinin ve sanayi sitelerinin de hem kendi aralarında hem de otoyolla bağlantıları kuruldu. Bu bölgedeki yoğun trafiğin güvenli ve konforlu şekilde Kuzey Marmara Otoyolu'na erişimi gerçekleşmiş oldu. 

Yürütülen çalışmalarla seyahat süreleri kısaltılırken, araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonları azaltıldı, bakım-işletme giderlerinden tasarruf sağlandı. Akaryakıt ve amortisman giderlerindeki azalmayla ülke ekonomisine de artı değer oluşturuldu.

Projeyle Türkiye'nin sanayi ve ekonomi bakımından lokomotif gücünü oluşturan Marmara Bölgesi'ni çevreleyecek Marmara ringinin önemli parçaları birer birer tamamlanıyor. 

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapılacak diğer çalışmalarla bölgenin kuzey-güney ve doğu-batı aksında konforlu ve güvenli ulaşım ağı tesis edilmesi amaçlanıyor. 

 

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