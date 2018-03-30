İki aylık dış açık 14.8 milyar dolar
DIŞ ticaret açığı şubatta altın ve enerji ithalatı etkisiyle yüzde 54.2 artışla 5.76 milyar dolar, ilk iki ayda ise yüzde 83.7 artışla 14.8 milyar dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ihracat şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 13.2 milyar dolar, ithalat yüzde 19.7 artışla 18.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlk iki ayda ise ihracat yüzde 9.8 artışla 25.2 milyar dolar, ithalat yüzde 28.8 artışla 40.4 milyar dolar oldu.
TÜİK verilerine göre şubatta en yüksek ithalat yüzde 15.7 artışla 3.35 milyar dolar ile enerjide gerçekleşirken; geçen yıl rekor seviyeye yükselen altın ithalatı şubatta ocak ayına göre hız kesti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Şubat ayında yüzde 76.4 iken, 2018 Şubat ayında yüzde 69.6’ya geriledi.
Şubat ayında en çok ihraç edilen kalem yüzde 26.2 artışla 2.35 milyar dolara yükselen motorlu kara taşıtları olurken, bu kalemi yüzde 28.4 artışla 1.25 milyar dolara yükselen kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ihracatı izledi. Demir-çelik ihracatı ise yüzde 16.3 artışla 852.6 milyon dolar olarak üçüncü sırada yer aldı.
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