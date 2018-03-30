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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
30.03.2018 - 21:42, Son Güncelleme:

İki aylık dış açık 14.8 milyar dolar

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İki aylık dış açık 14.8 milyar dolar

DIŞ ticaret açığı şubatta altın ve enerji ithalatı etkisiyle yüzde 54.2 artışla 5.76 milyar dolar, ilk iki ayda ise yüzde 83.7 artışla 14.8 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ihracat şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 13.2 milyar dolar, ithalat yüzde 19.7 artışla 18.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlk iki ayda ise ihracat yüzde 9.8 artışla 25.2 milyar dolar, ithalat yüzde 28.8 artışla 40.4 milyar dolar oldu.

TÜİK verilerine göre şubatta en yüksek ithalat yüzde 15.7 artışla 3.35 milyar dolar ile enerjide gerçekleşirken; geçen yıl rekor seviyeye yükselen altın ithalatı şubatta ocak ayına göre hız kesti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Şubat ayında yüzde 76.4 iken, 2018 Şubat ayında yüzde 69.6’ya geriledi.

Şubat ayında en çok ihraç edilen kalem yüzde 26.2 artışla 2.35 milyar dolara yükselen motorlu kara taşıtları olurken, bu kalemi yüzde 28.4 artışla 1.25 milyar dolara yükselen kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ihracatı izledi. Demir-çelik ihracatı ise yüzde 16.3 artışla 852.6 milyon dolar olarak üçüncü sırada yer aldı.

İki aylık dış açık 14.8 milyar dolar

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