İhtiyaç yok 3 ihale iptal
Hazine, yurtdışı piyasalardan yapılan öngörülenin üzerinde borçlanma ve bu yıl için alınan tasarruf tedbirleri sayesinde finansman ihtiyacının azaldığını belirterek, gelecek hafta yapılacağı duyurulan altı ihaleden üçünün yapılmayacağını açıkladı.
HAZİNE bu yıl için alınan tasarruf tedbirleri sayesinde finansman ihtiyacının azaldığını belirterek, gelecek hafta yapılacağı duyurulan altı ihaleden üçünün yapılmayacağını açıkladı. Hazine tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı net borçlanma limiti de dikkate alınarak yurt içi piyasada yapılan iç borçlanma tutarının azaltılması ve faiz giderlerinin düşürülmesi amacıyla 12 Kasım’da yapılacağı açıklanan 10 yıllık TÜFE’ye endeksli tahvil ile 13 Kasım’daki 10 yıllık sabit kuponlu tahvil ve 7 yıllık değişken faizli tahvil (FRN) ihalesinin yapılmayacağı duyuruldu.
7.7 MİLYAR $ BORÇ
Bu çerçevede gelecek hafta 11 Aralık 2019 itfalı 13 ay vadeli kuponsuz tahvil ilk kez, 18 Ekim 2023 itfalı 5 yıl vadeli altı ayda bir yüzde 10.05 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ile 12 Ağustos 2020 itfalı iki yıl vadeli altı ayda bir yüzde 11.5 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ise yeniden ihraç edilecek. Hazine, bu yıl finansman programında yurtdışı piyasalardan 6.5 milyar dolar tutarında borçlanma yapmayı öngörmüştü. 7 Kasım’da tamamlanan 1.5 milyar Euro’luk tahvil ihracı ile birlikte toplam 7.7 milyar dolar tutarında dış borçlanma gerçekleştirildi. Bakanlığın açıklamasında “2019-2021 Yeni Ekonomi Programında 2018 yılı için alınan tasarruf tedbirleri sayesinde Hazine finansman ihtiyacı azaltılmıştır” denildi.
HEDEFLER TUTACAK
Analistlere göre dengelenme-disiplin-değişim odaklı Yeni Ekonomi Programı’nda öngörülen 76 milyarlık tasarruf ve gelir artırıcı paket, yıl sonunda hedeflenen yüzde 1.9’luk bütçe açığı ve eylülde 4.3 milyarlık faiz dışı fazla ile hedeflerin tutturulacak olması Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın planlarını da değiştirdi. Yapılan yorumlarda, Hazine’nin finansman ihtiyacının azalmasının arkasında bütçe disiplini, tasarruf tedbirleri ve ekonomide başlayan dengelenme sürecine dikkat çekildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak göreve geldikten sonra tüm bakanlıklardan yatırım bütçelerinden başlamak üzere tüm bütçe harcamalarından yüzde 30 kısıtlamaya gitmelerini istemişti. Birçok bakanlık bu çerçevede tasarruf uygulamalarına başladı. Bakan Albayrak da Yeni Ekonomi Programı’nda, 2019’da tasarruf ve gelir artırıcı önlemlerle 76 milyar liralık kamu kaynağı oluşturulacağını bildirdi. Bu rakamın 60 milyar TL’si tasarruflardan, 16 milyar TL’si ise gelir artırıcı önlemlerden gelecek. Bu yıl sonunda bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranının yüzde 1.9, 2019’da da 1.8 olması öngörülüyor. Bakanlık 3 yıllık program süresince bütçe açığını yüzde 2’nin altında tutmayı planlıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle