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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
09.11.2018 - 21:59, Son Güncelleme:

İhtiyaç yok 3 ihale iptal

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Hazine, yurtdışı piyasalardan yapılan öngörülenin üzerinde borçlanma ve bu yıl için alınan tasarruf tedbirleri sayesinde finansman ihtiyacının azaldığını belirterek, gelecek hafta yapılacağı duyurulan altı ihaleden üçünün yapılmayacağını açıkladı.

HAZİNE bu yıl için alınan tasarruf tedbirleri sayesinde finansman ihtiyacının azaldığını belirterek, gelecek hafta yapılacağı duyurulan altı ihaleden üçünün yapılmayacağını açıkladı. Hazine tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılı net borçlanma limiti de dikkate alınarak yurt içi piyasada yapılan iç borçlanma tutarının azaltılması ve faiz giderlerinin düşürülmesi amacıyla 12 Kasım’da yapılacağı açıklanan 10 yıllık TÜFE’ye endeksli tahvil ile 13 Kasım’daki 10 yıllık sabit kuponlu tahvil ve 7 yıllık değişken faizli tahvil (FRN) ihalesinin yapılmayacağı duyuruldu.

7.7 MİLYAR $ BORÇ

Bu çerçevede gelecek hafta 11 Aralık 2019 itfalı 13 ay vadeli kuponsuz tahvil ilk kez, 18 Ekim 2023 itfalı 5 yıl vadeli altı ayda bir yüzde 10.05 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ile 12 Ağustos 2020 itfalı iki yıl vadeli altı ayda bir yüzde 11.5 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ise yeniden ihraç edilecek. Hazine, bu yıl finansman programında yurtdışı piyasalardan 6.5 milyar dolar tutarında borçlanma yapmayı öngörmüştü. 7 Kasım’da tamamlanan 1.5 milyar Euro’luk tahvil ihracı ile birlikte toplam 7.7 milyar dolar tutarında dış borçlanma gerçekleştirildi. Bakanlığın açıklamasında “2019-2021 Yeni Ekonomi Programında 2018 yılı için alınan tasarruf tedbirleri sayesinde Hazine finansman ihtiyacı azaltılmıştır” denildi.

HEDEFLER TUTACAK

Analistlere göre dengelenme-disiplin-değişim odaklı Yeni Ekonomi Programı’nda öngörülen 76 milyarlık tasarruf ve gelir artırıcı paket, yıl sonunda hedeflenen yüzde 1.9’luk bütçe açığı ve eylülde 4.3 milyarlık faiz dışı fazla ile hedeflerin tutturulacak olması Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın planlarını da değiştirdi. Yapılan yorumlarda, Hazine’nin finansman ihtiyacının azalmasının arkasında bütçe disiplini, tasarruf tedbirleri ve ekonomide başlayan dengelenme sürecine dikkat çekildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak göreve geldikten sonra tüm bakanlıklardan yatırım bütçelerinden başlamak üzere tüm bütçe harcamalarından yüzde 30 kısıtlamaya gitmelerini istemişti. Birçok bakanlık bu çerçevede tasarruf uygulamalarına başladı. Bakan Albayrak da Yeni Ekonomi Programı’nda, 2019’da tasarruf ve gelir artırıcı önlemlerle 76 milyar liralık kamu kaynağı oluşturulacağını bildirdi. Bu rakamın 60 milyar TL’si tasarruflardan, 16 milyar TL’si ise gelir artırıcı önlemlerden gelecek. Bu yıl sonunda bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranının yüzde 1.9, 2019’da da 1.8 olması öngörülüyor. Bakanlık 3 yıllık program süresince bütçe açığını yüzde 2’nin altında tutmayı planlıyor.

İhtiyaç yok 3 ihale iptal

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