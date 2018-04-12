İhtiyaç duyulursa ek sıkılaştırma yaparız

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
12.04.2018 - 22:12, Son Güncelleme:

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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
İhtiyaç duyulursa ek sıkılaştırma yaparız

MERKEZ Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’dan sıkılaştırma mesajı geldi.

Çetinkaya, son dönemdeki gelişmeleri enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip ettiklerini belirterek, “Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek. Enflasyonu etkileyen unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecek. Amacımız kalıcı fiyat istikrarını sağlamaktır. Merkez Bankası olarak bir yandan para politikası araçlarını fiyat istikrarı doğrultusunda etkin biçimde kullanırken diğer yandan yapısal alanlarda ortak çaba platformlarına destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Çetinkaya, Merkez Bankası’nın 86. Olağan Genel Kurulu’nun açılışında yaptığı konuşmada, enflasyonun 2017 boyunca dalgalı bir seyir izlediğini belirterek, “2017 yılı sonunda tahminlerin üzerinde gerçekleşmiştir” açıklamasını yaptı. Bu dönemde enflasyonun temel belirleyicilerine bakıldığında döviz kuru ve ithalat fiyatlarının yanı sıra gıda grubuna yönelik arz şokları ve toplam talep koşullarındaki güçlü seyrin de etkili olduğunu kaydeden Çetinkaya, şöyle devam etti: “Son aylarda enflasyon bir miktar gerileyerek mart itibariyle yüzde 10.23’e düştü. Bununla birlikte gelinen seviyeler halen yüksek ve çekirdek enflasyondaki iyileşme henüz sınırlı boyutta. Gelinen seviyeler halen yüksek ve çekirdek enflasyondaki iyileşme henüz sınırlı boyutta. Geçtiğimiz yıl da enflasyondaki yüksek seyrin en önemli belirleyicilerinden birisi döviz kuru ve ithalat fiyatları gibi maliyet unsurlarındaki artışlar olmuştur. 2017’de uluslararası petrol ve metal başta olmak üzere ithalat fiyatlarında artış gözlenmiştir. Döviz kuru gelişmelerinin de etkisiyle Türk lirası cinsi ithalat fiyatlarında yüzde 30’un üzerinde artışlar görülmüştür. İthalat fiyatlarından yurt içi fiyatlara geçişin gecikmeli etkileri enflasyondaki yüksek seyrin temel belirleyicisi olmaktadır. Bu bağlamda, son dönemde yaşanan gelişmelerin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkilerini yakından takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum.”     

ELEŞTİRİLERİ YANITLADI

Genel Kurul’da küçük hissedarların, hisselerinin değerini yitirmesine ilişkin eleştirilerini yanıtlayan Çetinkaya, bankanın kuruluş aşamasında gerçek kişilerin de hissedar olabildikleri bir modelin oluşturulduğunu ifade etti. Çetinkaya, “Ama tarihsel süreçte ortaklık yapımız, kanuni çerçeve farklı şekillendi. Biz bu hususu mutlaka gündemimizin bir maddesi olarak tutuyoruz” dedi. Genel Kurul’da Banka Meclisi’ne Nurullah Genç ve Derya Yücel, Denetleme Kurulu üyeliğine de Mehmet Murat Özdil seçildi.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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