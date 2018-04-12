İhtiyaç duyulursa ek sıkılaştırma yaparız
MERKEZ Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’dan sıkılaştırma mesajı geldi.
Çetinkaya, son dönemdeki gelişmeleri enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip ettiklerini belirterek, “Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek. Enflasyonu etkileyen unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecek. Amacımız kalıcı fiyat istikrarını sağlamaktır. Merkez Bankası olarak bir yandan para politikası araçlarını fiyat istikrarı doğrultusunda etkin biçimde kullanırken diğer yandan yapısal alanlarda ortak çaba platformlarına destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Çetinkaya, Merkez Bankası’nın 86. Olağan Genel Kurulu’nun açılışında yaptığı konuşmada, enflasyonun 2017 boyunca dalgalı bir seyir izlediğini belirterek, “2017 yılı sonunda tahminlerin üzerinde gerçekleşmiştir” açıklamasını yaptı. Bu dönemde enflasyonun temel belirleyicilerine bakıldığında döviz kuru ve ithalat fiyatlarının yanı sıra gıda grubuna yönelik arz şokları ve toplam talep koşullarındaki güçlü seyrin de etkili olduğunu kaydeden Çetinkaya, şöyle devam etti: “Son aylarda enflasyon bir miktar gerileyerek mart itibariyle yüzde 10.23’e düştü. Bununla birlikte gelinen seviyeler halen yüksek ve çekirdek enflasyondaki iyileşme henüz sınırlı boyutta. Gelinen seviyeler halen yüksek ve çekirdek enflasyondaki iyileşme henüz sınırlı boyutta. Geçtiğimiz yıl da enflasyondaki yüksek seyrin en önemli belirleyicilerinden birisi döviz kuru ve ithalat fiyatları gibi maliyet unsurlarındaki artışlar olmuştur. 2017’de uluslararası petrol ve metal başta olmak üzere ithalat fiyatlarında artış gözlenmiştir. Döviz kuru gelişmelerinin de etkisiyle Türk lirası cinsi ithalat fiyatlarında yüzde 30’un üzerinde artışlar görülmüştür. İthalat fiyatlarından yurt içi fiyatlara geçişin gecikmeli etkileri enflasyondaki yüksek seyrin temel belirleyicisi olmaktadır. Bu bağlamda, son dönemde yaşanan gelişmelerin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkilerini yakından takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum.”
ELEŞTİRİLERİ YANITLADI
Genel Kurul’da küçük hissedarların, hisselerinin değerini yitirmesine ilişkin eleştirilerini yanıtlayan Çetinkaya, bankanın kuruluş aşamasında gerçek kişilerin de hissedar olabildikleri bir modelin oluşturulduğunu ifade etti. Çetinkaya, “Ama tarihsel süreçte ortaklık yapımız, kanuni çerçeve farklı şekillendi. Biz bu hususu mutlaka gündemimizin bir maddesi olarak tutuyoruz” dedi. Genel Kurul’da Banka Meclisi’ne Nurullah Genç ve Derya Yücel, Denetleme Kurulu üyeliğine de Mehmet Murat Özdil seçildi.
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