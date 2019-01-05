İhracatta tarihi rekor

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel anlamdaki olumsuz gelişmelere rağmen 2018 yılında ihracatın yüzde 7.1 artışla 168.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bizler için asıl önemli olan yakaladığımız bu fiili yıllık ihracat rakamının aynı zamanda Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru olmasıdır" dedi.

Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve ihracatçıların katılımıyla dün "2018 Yılı İhracat Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirdi. Dünya Ticaret Örgütü’nün, 2019 yılı için küresel ticarette yüzde 3.7 gibi mütevazi bir artış öngördüğüne işaret eden Pekcan, bu nedenle 2019 yılı net ihracatın, büyümeye katkısının her zamankinden daha stratejik hale geldiğini vurguladı.

Geçen yılın ihracat rakamlarını açıklayan Pekcan, "Küresel anlamdaki olumsuz gelişmelere rağmen 2018 yılı fiili ihracatımız yüzde 7.1 artışla 168.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bizler için asıl önemli olan yakaladığımız bu fiili yıllık ihracat rakamının aynı zamanda Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru olmasıdır. 2017 yılına göre ihracatımız 11.1 milyar dolar artmıştır. Mart ayında milli gelirimiz de açıklandığında ülkemiz ihracatının milli gelire oranında da tarihi bir zirve yakalanmasını bekliyoruz. Bu şu manaya geliyor, Türkiye, her zamankinden daha fazla dünya ekonomisine açık, dünya ekonomisine her zamankinden daha fazla entegredir" dedi.

İTHALAT YÜZDE 4.6 DÜŞTÜ

Finansal daralmanın, küresel ekonomiye dair artan risklerin ve ticaret savaşlarının görüldüğü 2018 yılında ihracatın güçlü performansının, Türkiye ekonomisi için çok önemli bir destek olduğunu belirten Pekcan, net ihracatın büyümeye güçlü katkısının 2018'in son çeyreğinde de devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Pekcan, 2019 yılında ihracatın küresel gelişmelerle paralel şekilde devam etmesini, milli gelir içinde ihracatın payının yükselmesini ve ihracatın büyümeye olumlu katkısının devam etmesini beklediklerini dile getirdi. Pekcan, ithalat rakamlarına ilişkin de şu bilgileri verdi: "2018 yılında ithalatımız yüzde 4.6 düşüşle 223.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı 2018 yılında 8.2 puan artışla yüzde 75.3 gerçekleşmiştir. Tahminlerimize göre 2019 yılında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranında bu yükselme devam edecektir. Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz, ülkemizin dünya ile ticari ilişkilerini uzun vadede dengeli bir yapıya kavuşturmak böylece ülkemizin dış finansman ihtiyacını kademe kademe azaltmaktır."

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ PAYI ARTACAK



BAKAN Pekcan, mal ve hizmet ticareti birlikte değerlendirildiğine, 2018 yılı ilk 10 ayında genişletilmiş ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 91.1 olduğunu belirterek, “Yıllık rakamlar şubat ayında açıklanmakla beraber bu oranın yüzde 90’lar civarında olmasını bekliyoruz” dedi. Daha fazla katma değerli ürün ihracatının artması için çalışmalar yürüteceklerine dikkati çeken Pekcan, “Türkiye’nin sanayi ihracatındaki yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 3-4 bandından yukarıya çıkarmaya kararlıyız ve hazırız” dedi.

2019’DA 182 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ticaret savaşlarının, ağustosta Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların ve kur operasyonunun rekorların kırılmasına engel olamadığını ifade etti. Aralık ayında ihracatın 13 milyar 902 milyon dolar olduğunu söyleyen Gülle, “Bu sayede tüm zamanların en çok ihracat yapılan aralık ayı oldu. 2018’in tamamına baktığımızda ise 12 ayın 10’unda Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık” diye konuştu. Gülle, şöyle devam etti: “Bu yıl YEP’in 2019 hedefi olan 182 milyar dolarlık ihracat rakamını da yakalayacağız, hatta aşmaya çalışacağız.”

İHRACATIN YÜZDE 50’Sİ AB’YE PEKCAN, 2018 yılında en fazla ihracat yapılan ilk üç ülkenin sırasıyla Almanya, İngiltere ve İtalya olduğunu belirtti. Pekcan, Türkiye’nin en büyük ticaret partneri olan Avrupa Birliği’ne ihracatın ise yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 13.7 artışla 84.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve bunun 2018 ihracat rakamının yüzde 50’si olduğunu vurguladı.