İhracatta rekorlar çeşitlenen rotalarla geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİhracatta rekorlar çeşitlenen rotalarla geliyor
GeriEkonomi İhracatta rekorlar çeşitlenen rotalarla geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
29.06.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

İhracatta rekorlar çeşitlenen rotalarla geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İhracatta rekorlar çeşitlenen rotalarla geliyor

Son dönemde Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan Türkiye'nin bu başarısında, başta Afrika, Orta Amerika ve Karayipler olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine gerçekleştirilen açılımlar etkili oldu.

Son dönemde Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan Türkiye'nin bu başarısına, başta Afrika, Orta Amerika ve Karayipler olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerine gerçekleştirilen açılımlar büyük katkı yaptı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artarak 72 milyar 666 milyon 42 bin dolara çıktı. Son dönemde olduğu gibi bu rakamlar da yeni rekorlar olarak kayıtlara geçti.

Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan Türkiye'nin başarısında, çeşitli bölgelere yönelik gerçekleştirilen açılımlar etkili oldu. Özellikle Afrika, Orta Amerika ve Karayipler'e yönelik çalışmalar, yılın ilk 5 ayında bu bölgelere yüzde 20'lik ihracat artışını beraberinde getirdi.

Açılımların ticarete katkısı

Türkiye'nin ocak-mayıs döneminde Orta Amerika ve Karayip ülkelerine ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artışla 708 milyon 446 bin dolar oldu. Kuzey ve Güney Amerika ülkelerine yönelik ihracatta da bu süreçte artış gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye'nin Afrika ülkelerine olan ihracatı da geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 20 artış göstererek, 6 milyar 803 milyon 189 bin dolara ulaştı. Söz konusu artışta Kuzey Afrika'ya yapılan ihracatın yüzde 19,7 artarak 4,5 milyar dolara yaklaşması etkili oldu. Cezayir, Mısır gibi ülkelere ürün ve mal ihracatındaki artış dikkati çekti. Diğer Afrika ülkelerine ihracattaki artış yüzde 20,5'i bulurken, 5 ayda 2,3 milyar dolardan fazla satış yapıldı.

Türkiye'nin dış satımında Asya ülkelerinin payı da arttı. Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre bu kıtaya ihracat yüzde 10 artışla 18 milyar 751 milyon 477 bin dolara yükseldi. Özellikle Yakın ve Orta Doğu ülkelerine ihracattaki artış yüzde 12'yi bularak, 13 milyar 650 milyon 63 bin dolara ulaştı.

AB'nin payı yüzde 50'nin altına indi

Dünyanın farklı pazarlarına yönelik ilginin yoğunlaştığı bu süreçte AB'ye ihracatta da artış oldu. Buna karşın, Türkiye'nin ihracatındaki rota çeşitliliği ve yeni pazarlara satışların artması AB'nin ihracattaki payını yüzde 50'nin altına çekti.

İhracatta geçen yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 51,4 düzeyinde bulunan AB'nin payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 49,2 olarak hesaplandı. AB'ye yapılan ihracat, bu dönemde 35 milyar 721 milyon 993 bin doları buldu.

Söz konusu dönemde Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık ihracat listesinin ilk sıralarını aldı. Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı 5 aylık dönemde 6 milyar 621 milyon 253 bin dolar, İtalya'ya ihracatı 4 milyar 66 milyon 383 bin dolar ve Birleşik Krallık'a ihracatı 4 milyar 307 milyon 530 bin dolar olarak kayıtlara geçti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İptal ettirmeyen yandı: Ödeme yapmak zorunda kalabilirsiniz
Fabrika ruhsatsız işçiler sigortasız
Terlik kavgası mahkemede bitti
Kaç kez başarısız oldu! Ama yılmadı... Şimdi onu herkes tanıyor