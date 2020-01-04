İhracatta rekor yılı: Türkiye 2019’da 180.5 milyar dolar ihracatla 2018 rekorunun da üstüne çıktı

TÜRKİYE, ticaret savaşları, bölgesel istikrarsızlıklar ve Brexit ile birlikte artan küresel belirsizliklere rağmen 2019 yılında da ihracatta yeni bir rekora daha imza attı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin 2019’da, 2018’deki rekorun da üzerine çıkarak yüzde 2.04 artışla 180.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. 2019’un küresel ticaret artışının en düşük yıl olduğunu kaydeden Bakan Pekcan, “Tüm zorluklara ve kur ataklarına rağmen Türkiye ekonomisi 2019’da bir dengelenme sürecine ve ardından da yeniden büyüme patikasına girmeyi başardı. Ülke ekonomisindeki bu olumlu gelişmelerde dış ticaretin pozitif katkısını görüyoruz. Türkiye 2019’da ihracatını en çok arttıran ülkeler arasında yer aldı” diye konuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile birlikte 2019 yılı dış ticaret rakamlarını paylaşan Pekcan, sunumunda 2020 yılında ise Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan 190 milyar dolar hedefine odaklanılacağını belirtti.

POZİTİF KATKI

2019’da ithalatın da yüzde 9 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bakan Pekcan, şöyle konuştu: “Dış ticaret açığımız da yüzde 44.9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolar iken 2019 sonunda 29 milyar 926 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dolayısıyla ülkemizin dış finansman ihtiyacına 24 milyar 397 milyon dolarlık pozitif katkı yapmış bulunmaktayız. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 9.3 puan artarak yüzde 76.5’ten yüzde 85.8’e yükseldi.” 2019 yılı ocak-ekim dönemi verilerine göre hizmet ihracatının da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10.3 artışla 46.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini, 28 milyar dolar hizmet ticareti fazlası verildiğini belirten Pekcan, müteahhitlik sektörünün de yurtdışında 2019 yılında aralık ayı verilerine göre 18 milyar dolarlık proje üstlendiğini aktardı.

Pekcan, net ihracatın Türkiye’nin büyümesine 2018 yılında 3.6 puan katkı sağladığını belirterek şunları kaydetti: “2019 yılı ilk üç çeyrek verileri itibarıyla net ihracatımız büyümeye 4.7 puan katkı sağladı. Bu Türkiye’de son 18 yılda yürütülen dış ticaretin ülkenin büyümesinde ulaşılan en büyük katkı. Euro/dolar paritesinin de ihracatımıza 4.5 milyar dolarlık negatif etkisi söz konusu oldu. Bütün bu olumsuzluklara rağmen ihracatın önemli bir düzeyde artması küresel risklere karşı gerek ticaret politikası yönetiminin gerekse ihracatçılarımızın aksiyon alabilme kabiliyetinin ne kadar güçlendiğinin somut bir göstergesi.”

İHRACAT ARTIŞINDA 5. ÜLKE

Küresel talepteki yavaşlama ve artan belirsizliklerin küresel ticaret üzerinde baskı oluştururken, ülkelerin ihracat hacimlerini sınırladığını ve dünyanın önde gelen ihracatçı ülkelerinin dahi ihracatlarını olumsuz etkilediğini hatırlatan Ruhsar Pekcan, “2019’da ihracatını en fazla artıran ilk 50 ülkenin ihracatı yüzde 2.7 azaldı. Türkiye’nin ihracatı yılın 9. ayı itibarıyla 2.6 arttı. Türkiye dünya sıralamasında ihracat artış oranında 7. sıraya geldi. Değer bazında ihracat artışıyla beraber Türkiye dünyada ihracat artışında 5. ülke olma başarısını gerçekleştirdi” dedi.

3.8 MİLYAR $ DESTEK

Bakan Pekcan, ihracatçıya verilen desteklere ilişkin, “Çeşitli destek mekanizmalarımızla 2019’da 3.2 milyar lira fiili ödeme yaptık. Bu da Cumhuriyet tarihinde bugüne kadarki en yüksek ihracat destek rakamıdır. 2020’de bunu 3.8 milyar liraya çıkaracağız” bilgisini verdi. İhracatçılara yeşil pasaporttaki ihracat alt limitini 500 bin dolara düşürdüklerini ve süreyi 4 yıla çıkardıklarını hatırlatan Pekcan, 13 bin 973 ihracatçıya yeşil pasaport verdiklerini aktardı.

ALBAYRAK: İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da enflasyon ve dış ticaret rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Geçen yıl için belirlenen yüzde 12’nin altında enflasyon hedefinin yakalandığını, 2020’de de enflasyonla mücadelenin ana gündem maddelerinden biri olacağını belirten Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Geçen yıl ihracat, yüzde 2,04 artışla 180,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”

YERLİ OTOMOBİLİN İHRACATINI BEKLİYORUZ

TÜRKİYE’nin Otomobili’nin tanıtılmasının 2019’a damga vurduğunu kaydeden İsmail Gülle, şöyle konuştu: “Her anlamıyla hayran kaldığımız yerli otomobilimizi, 2022 yılında yollarda görmek istiyor, TİM ve ihracatçı birliklerimize bağlı görev araçlarının tamamını, yerli ve milli otomobile dönüştürmek adına şimdiden 300 araca talip olduğumuzun sözünü veriyoruz. Daha da önemlisi ilk yerli ve milli otomobilimizin ihracatını bir an önce gerçekleştirmek adına tüm ihracat ailesi olarak büyük bir heyecan içindeyiz. Enerjide ithalata olan bağımlığımızı azaltarak, senede 10 milyar dolarlık bir tasarruf sağlayacağımızı öngörüyoruz. Yerli ve milli otomobil ihracatımızın ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefine katkılarını heyecanla bekliyoruz.”