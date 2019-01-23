İhracatta öncelik 47 üstün üründe
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Dünyada en çok ticareti yapılan 200 ürün arasında, ülkemizin güçlü olduğu 47 ihracat ürünü var. Bizim bu ürünlerdeki ihracatımız ise 50 milyar dolar seviyesinde, bu ürünlerin dünyadaki ticaretinden yüzde 2.8 pay alıyoruz” dedi. Düzenlenen basın toplantısıyla, ‘İhracat 2019 Raporu’nu açıklayan Gülle, ihracatı değer bazında arttırarak, küresel ticaretten daha fazla pay almayı hedeflediklerini söyledi.
Gülle, hazırlanan raporla, 360 derecelik bir bakış açısıyla ihracatı mercek altına aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: “Bu plan, birazdan detaylarını açıklayacağımız 5G yol haritamız rotasında ilerleyecek. 5G Yol Haritamızda, Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemi başlıkları yer alıyor. Raporun amacı, ihracatta kırmayı hedeflediğimiz rekorların da ötesinde, dış ticaret fazlası veren ülke olmaktır.”
Raporda yer alan bulgulara değinen Gülle, dünyada en çok ticareti yapılan 200 ürün arasında, Türkiye'nin güçlü olduğu 47 ihracat ürünü bulunduğunu söyledi. Gülle, bu 47 üründe dünyanın toplam ithalatının 1.8 trilyon dolar olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: “Dünyanın toplam ithalatındaki payı yüzde 9.8'dir. Bizim bu ürünlerdeki ihracatımız ise 50 milyar dolar seviyesinde, bu ürünlerin dünyadaki ticaretinden yüzde 2.8 pay alıyoruz. Güçlü olduğumuz bu 47 ürüne özel bir önem ve ağırlık vererek, 1.8 trilyon dolarlık talepten daha fazla pay alabiliriz. Söz konusu araştırma, bu konuda kat etmemiz gereken yolumuz olduğunu ortaya koyuyor.”
UZAK PAZARLAR
Türkiye'nin bu 47 üründe AB ülkelerinde daha başarılı olduğunu belirterek, bu bilgiler ışığında, hem AB'deki pazar payını artırıp hem de AB'de yakalanan başarının daha uzak pazarlara taşınması durumunda çok daha başarılı ihracat rakamlarına erişilebileceğini kaydetti.
Dünyanın önde gelen ekonomileri olan ABD, Kanada, Avustralya, Güney Kore gibi coğrafi anlamda uzak ülkelere, en az yakın pazarlar kadar önem verilmesi gerektiğine dikkati çeken Gülle, “Firmalarımız Gürcistan, Rusya gibi pazarlarda fiyat rekabetine girmenin ötesinde, artık Polonya, Meksika, Çekya gibi gelişen pazarlara da yoğunlaşmalı” diye konuştu. Başlanan bu çalışmayı en kısa sürede 1000 ürün için tamamlayacaklarını bildiren Gülle, dünya ticaretinin yüzde 84'ünü kapsayan bin ürünü kapsayan çalışmayı da şubat ayında açıklayacaklarını söyledi.
Toplantı kapsamında TİM Genel Sekreteri Kerem Alkin, raporda yer alan, “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük” olarak bilinen RCA modeli bulgularına ilişkin bilgi verdi.
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