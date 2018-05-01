İhracatta nisan rekoru
TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Böylece ilk 3 ayda olduğu gibi, nisan ayında da aylık ihracat rekoru kırıldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracat rakamlarını Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde ısıtıcı, soğutucu, pişirici ve ankastre grubunda üretim yapan Simfer Fabrikası’nda açıkladı. Büyükekşi, “Yılın ilk 4 ayında ihracatımız yüzde 10.4 artışla 54.7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracatımız ise, bir önceki yıla göre yüzde 10.7 artarak 161.1 milyar dolar oldu” dedi.
Son 12 aylık ihracatta 160 milyar doları aşmanın gururunu yaşadıklarının altını çizen Büyükekşi, “Yıl sonuna kadar her ay çıtayı daha da yükselteceğiz ve ihracat rakamında 170 milyar doların üzerine çıkacağız. TİM olarak 2016 Kasım ayından bu yana, yani 1.5 yıldır ihracatta artış açıklıyoruz. Son 7 aydır ise ihracatımızdaki artış çift haneli” diye konuştu. Miktar bazında ihracatın nisanda yüzde 1.2 azalarak 9.5 milyon ton olduğuna dikkat çeken Büyükekşi, “Nisanda parite etkisi pozitif yönlü olarak 876 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunda özellikle Euro/dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili” dedi. Nisan ayında en fazla ihracatı, 2.9 milyar dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. Bu sektörün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.6 arttı.
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