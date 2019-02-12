İhracatta ilk meşale Gaziantep’ten
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), yapılan ihracatın değerini, satılan ürününün çeşitini ve ihracatçı sayısını artırmak için yeni bir seferberliğe adım attı.
Türkiye’nin her bölgesindeki ihracatçıların sorunlarını inceleyen TİM, bu bölgelerdeki problemlerin giderilip buradan yapılan ihracatın ve katma değerinin artırılması için Türkiye turnesine başladı. Bu kapsamda her bölgedeki ihracatçının kendi ürününe ve hedef pazarına yönelik problemler tespit edilip lokal çözümler üretilecek. Bölgenin en güçlü olduğu ürünle daha önce giremediği pazarlara girmesi sağlanacak. Hedef pazarlardaki ihracat gücü artırılacak. Güneydoğu’da bu seferberliğin ilk meşalesini Gaziantep’te yaktıklarını söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, “Yeni dönemde TİM’in bölgesel meclisleri ile Türkiye’yi karış karış gezeceğiz. Dış ticaret fazlası veren Türkiye için ihracatçılarla büyük bir iletişim kampanyası başlatacağız. İhracatçılarımızın çok büyük eksikleri var. Bu onların rekabet gücünü düşürüyor. Hiç bir devlet desteğinden haberi olmayan, teşviklerden yararlanmayan ihracatçı sayımız yüzde 60. İlk olarak bölgelerde üniversiteler, teknoparklar, vergi daireleri ve ticaret odaları ile ihracatçıları bir ara getirilerek bu desteklerden tam anlamıyla yararlanmaları sağlanacak” dedi.
BÜYÜKLERDE YOKUZ
Amaçlarının bölgenin ihracatını artırmak olduğunu dile getiren Gülle, “Buralarda rekabet gücünü yükseltip, kuvvetli olduğumuz ürünlerdeki eksiklikleri gidereceğiz. Güçlü olmamız gereken pazarlarda çok zayıf olduğumuzu tespit ettik. Gaziantep için 11 farklı sektörden 28 üründe rekabet avantajı belirledik. Gaizantep’in 6.9 milyar dolarlık ihracatının 1.7 milyar dolarık kısmını bu ürünler karşılıyor ama en büyük pazarların yüzde 52’sine henüz ulaşamamışlar. Bu gerçekten önemli bir sorun. Rekabet gücü yüksek ürünlerin bu pazarlara ulaşması için bölgelerdeki ihracatçıların kabiliyetleri ve nitelikleri hızla artırılacak” şeklinde konuştu.
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