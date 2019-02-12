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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ESER/GAZİANTEP
12.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İhracatta ilk meşale Gaziantep’ten

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İhracatta ilk meşale Gaziantep’ten

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), yapılan ihracatın değerini, satılan ürününün çeşitini ve ihracatçı sayısını artırmak için yeni bir seferberliğe adım attı.

Türkiye’nin her bölgesindeki ihracatçıların sorunlarını inceleyen TİM, bu bölgelerdeki problemlerin giderilip buradan yapılan ihracatın ve katma değerinin artırılması için Türkiye turnesine başladı. Bu kapsamda her bölgedeki ihracatçının kendi ürününe ve hedef pazarına yönelik problemler tespit edilip lokal çözümler üretilecek. Bölgenin en güçlü olduğu ürünle daha önce giremediği pazarlara girmesi sağlanacak. Hedef pazarlardaki ihracat gücü artırılacak. Güneydoğu’da bu seferberliğin ilk meşalesini Gaziantep’te yaktıklarını söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, “Yeni dönemde TİM’in bölgesel meclisleri ile Türkiye’yi karış karış gezeceğiz. Dış ticaret fazlası veren Türkiye için ihracatçılarla büyük bir iletişim kampanyası başlatacağız. İhracatçılarımızın çok büyük eksikleri var. Bu onların rekabet gücünü düşürüyor. Hiç bir devlet desteğinden haberi olmayan, teşviklerden yararlanmayan ihracatçı sayımız yüzde 60. İlk olarak bölgelerde üniversiteler, teknoparklar, vergi daireleri ve ticaret odaları ile ihracatçıları bir ara getirilerek bu desteklerden tam anlamıyla yararlanmaları sağlanacak” dedi.

BÜYÜKLERDE YOKUZ

Amaçlarının bölgenin ihracatını artırmak olduğunu dile getiren Gülle, “Buralarda rekabet gücünü yükseltip, kuvvetli olduğumuz ürünlerdeki eksiklikleri gidereceğiz. Güçlü olmamız gereken pazarlarda çok zayıf olduğumuzu tespit ettik. Gaziantep için 11 farklı sektörden 28 üründe rekabet avantajı belirledik. Gaizantep’in 6.9 milyar dolarlık ihracatının 1.7 milyar dolarık kısmını bu ürünler karşılıyor ama en büyük pazarların yüzde 52’sine henüz ulaşamamışlar. Bu gerçekten önemli bir sorun. Rekabet gücü yüksek ürünlerin bu pazarlara ulaşması için bölgelerdeki ihracatçıların kabiliyetleri ve nitelikleri hızla artırılacak” şeklinde konuştu.

 

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