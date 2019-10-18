İhracatta en iyi ‘hizmet’ ödülleri
Türkiye'’nin başarılı hizmet ihracatçılarını ödüllendiren ‘Hizmet İhracatı Ödül Töreni’, 2018 yılında faaliyetlerine başlayan Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla kasım ayında düzenlenecek tören hakkında konuşan HİB Başkanı İlker Aycı; sağlık, eğitim, turizm, eğlence ve kültür, deniz, hava, kara taşımacılığı, yazılım ve bilişim, inşaat, müşavirlik gibi pek çok alanda ihraç edilen hizmetlerin, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 23’ünü oluşturduğuna dikkat çekti. Aycı, “Hizmet ihracatımızın bugün 25,6 (2018 yılı) milyar dolara yakın cari fazla vermesi, bu alandaki potansiyelimizin göstergesidir. Türkiye dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisinden biriyken, hizmet ihracatında da çıtası bu olmalıdır. Stratejik sektörlerimizi belirleyerek, hükümetimizle iş birliği yaparak, hizmet ihracatçılarımızın dış pazarlara yönelik iş ve ilişki geliştirmek konusunda beklentilerine cevap vererek hızla bu büyümeyi sağlayacağız. Bugün Türkiye’nin 50 milyar dolar seviyelerine ulaşan hizmet ihracatının kısa vadede 150 milyar dolara ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu. Aycı, ödüllerin bakım onarım, eğitim, gastronomi yer hizmetleri gibi 18 ayrı kategoride verileceğini söyledi.
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