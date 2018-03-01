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İhracatta 'cumhuriyet' rekoru

AA
01.03.2018 - 20:13 | Son Güncelleme:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, şubat ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "TİM verilerine göre Türkiye Cumhuriyeti ihracat tarihindeki en yüksek şubat ayı performansı olarak göze çarpıyor." dedi.

Kocasert, DENİB'in Nihat Zeybekci Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, açıklanan şubat ayı ihracat rakamlarında görüldüğü gibi Türkiye'nin güçlü performansını sürdürdüğünü ve hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam ettiğini belirtti.

Ocak ayıyla birlikte 15 aydır süren ihracat artışının şubat ayında da sürdüğüne işaret eden Kocasert, "Türkiye ihracatçısı, 16 aydan beri aralıksız olarak ihracat artışı rakamı açıklıyor. Ülkemiz ihracatı, şubat ayında yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar oldu. En iyi şubat ayı performansını geride bıraktık. Ülkemiz ihracatının şubat ayında sergilediği performans, TİM verilerine göre Türkiye Cumhuriyeti ihracat tarihindeki en yüksek şubat ayı performansı olarak göze çarpıyor." şeklinde konuştu.

Süleyman Kocasert, DENİB'in geçen yıl ulaştığı 2 milyar 450 milyon dolarlık ihracat rekorunun geçileceğine inandığını da sözlerine ekledi.

Etiketler: ihracat , ihracat rakamları , Türkiye ihracatçılar meclisi
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