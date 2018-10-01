İhracatta bahar rekoru

Türkiye'nin eylülde ihracatı yüzde 22.5 artarak 14.5 milyar dolara çıkarken ithalatı yüzde 18.09 azalarak 16.3 milyar dolara geriledi. Eylül ihracatı tüm zamanların en yüksek verisi olurken artış hızında da son 13 ayın rekoru kırıldı. İhracat ve ithalat verilerini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Ticaret Bakanlığı açıkladı. TİM’in, Antalya’da düzenlediği toplantıda TİM Başkanı İsmail Gülle, 2018’in haziran ve ağustos hariç her ayını rekorla kapattıklarını belirtirken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yıl sonu 170 milyar dolara güncellenen hedefi yakalayacaklarını söyledi.







TİM ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre ilk 9 ayda ihracat yüzde 7 artışla 123 milyar 110 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracatı ise yüzde 7.6 artışla 165 milyar 56 milyon dolara yükseldi. İhracatın eylülde de zirvesi 2.6 milyar dolarla otomotiv sektörünün oldu. Otomotiv ihracatının 1.6 milyar doları ise AB ülkelerine yapıldı. Otomotiv sektörünün toplam ihracat artışı yüzde 21.3 oldu. Otomotiv sektörünü, 1.5 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1.4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. Eylül ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektör ise yüzde 95 ile çelik. Çelik sektörü bu artışının çoğunluğunu Avrupa Birliği ülkelerinden elde etti ve ihracatını da 1.4 milyar dolara çıkararak en çok ihracat yapan dördüncü sektör olmayı başardı.





ALTIN VURUŞ

Dikkat çeken bir diğer sektör ise mücevher. Yüzde 154.1 artışla ihracatını 590.9 milyon dolara yükselten mücevher sektörü işlenmemiş altın satışıyla bu başarıya imza attı. Yine Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerine ihracat yapmışız gibi görünüyor. Daha önce TİM verilerinde ülke grupları yerine ülkelere göre ihracat verilerine ulaşabiliyorduk. Eylül ayında bu veriler ülke gruplarına çevrilmiş. Ancak biz İngiltere ve İsviçre’ye altın ihracatı yapıldığını öngörebiliyoruz. Nitekim ay sonunda Türkiye İstatistik Kurumu verileri bunu kanıtlayacak.





Verilere göre, eylül ayında 172 ülke ve bölgeye ihracat artarken, en fazla ihracat yapılan ilk ülke 1.4 milyar dolar ile Almanya oldu. Almanya’yı 1.1 milyar dolar ile altın ihracatının da katkısıyla İngiltere, 825 milyon dolar ile İtalya ve 722 milyon dolar ile Irak izledi. Ülke grubu bazında ihracata bakıldığında eylül ayında geçen yıla göre, AB’ye ihracat yüzde 24.7 artışla 7,3 milyar dolar oldu. AB’nin payı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti. Uzakdoğu’ya ihracatta yüzde 100 artış ise dikkat çekti.





İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 88.4’E YÜKSELDİ

TİCARET Bakanlığı verilerine göre de son 12 aylık dış ticaret hacmi 404 milyar dolar oldu. Yine son 12 aylık ihracat bir önceki yıla göre yüzde 7.6 artış ile 165 milyar 57 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8 artış ile 239 milyar 47 milyon dolara yükseldi. Eylülde ise dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76.9 düzeyinde azalarak 1 milyar 892 milyon dolara geriledi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, 14.5 milyar dolar ile tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek “Yıllıklandırılmış ihracatımız da 165.1 milyar dolara ulaşarak yine tarihi bir rekor kırmıştır” dedi. Pekcan, şöyle konuştu: “Eylül ayı ithalatımız yüzde 18.1 azalarak 16.4 milyar dolar seviyesine düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88.4 seviyesine ulaştı. Bu son 9 yılın en yüksek rakamıdır. Önümüzdeki aylarda ihracatımızın ithalatı karşılama oranında artışın devam etmesini bekliyoruz. Önümüzde 3 ay kaldı. İhracat hedefimizi 170 milyar dolar olarak revize etmiştik, gerçekleştireceğiz.”