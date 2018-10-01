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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Şebnem TURHAN / ANALİZ
01.10.2018 - 21:37, Son Güncelleme:

İhracatta bahar rekoru

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
İhracatta bahar rekoru

Eylülde ihracat yüzde 22.4 artarak 14.5 milyar dolara ulaştı ve en yüksek eylül ayı verisi yakalandı. İthalatta ise yüzde 18.09’luk düşüş var. İhracattaki rekorda 2.6 milyar dolar ihracat yapan otomotiv ile ihracatını yüzde 154.1 arttıran mücevher sektörü etkili oldu.

Türkiye'nin eylülde ihracatı yüzde 22.5 artarak 14.5 milyar dolara çıkarken ithalatı yüzde 18.09 azalarak 16.3 milyar dolara geriledi. Eylül ihracatı tüm zamanların en yüksek verisi olurken artış hızında da son 13 ayın rekoru kırıldı. İhracat ve ithalat verilerini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Ticaret Bakanlığı açıkladı. TİM’in, Antalya’da düzenlediği toplantıda TİM Başkanı İsmail Gülle, 2018’in haziran ve ağustos hariç her ayını rekorla kapattıklarını belirtirken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yıl sonu 170 milyar dolara güncellenen hedefi yakalayacaklarını söyledi.

İhracatta bahar rekoru


TİM ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre ilk 9 ayda ihracat yüzde 7 artışla 123 milyar 110 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracatı ise yüzde 7.6 artışla 165 milyar 56 milyon dolara yükseldi. İhracatın eylülde de zirvesi 2.6 milyar dolarla otomotiv sektörünün oldu. Otomotiv ihracatının 1.6 milyar doları ise AB ülkelerine yapıldı. Otomotiv sektörünün toplam ihracat artışı yüzde 21.3 oldu. Otomotiv sektörünü, 1.5 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1.4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. Eylül ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektör ise yüzde 95 ile çelik. Çelik sektörü bu artışının çoğunluğunu Avrupa Birliği ülkelerinden elde etti ve ihracatını da 1.4 milyar dolara çıkararak en çok ihracat yapan dördüncü sektör olmayı başardı. 

İhracatta bahar rekoru


ALTIN VURUŞ

Dikkat çeken bir diğer sektör ise mücevher. Yüzde 154.1 artışla ihracatını 590.9 milyon dolara yükselten mücevher sektörü işlenmemiş altın satışıyla bu başarıya imza attı. Yine Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerine ihracat yapmışız gibi görünüyor. Daha önce TİM verilerinde ülke grupları yerine ülkelere göre ihracat verilerine ulaşabiliyorduk. Eylül ayında bu veriler ülke gruplarına çevrilmiş. Ancak biz İngiltere ve İsviçre’ye altın ihracatı yapıldığını öngörebiliyoruz. Nitekim ay sonunda Türkiye İstatistik Kurumu verileri bunu kanıtlayacak.

İhracatta bahar rekoru

Verilere göre, eylül ayında 172 ülke ve bölgeye ihracat artarken, en fazla ihracat yapılan ilk ülke 1.4 milyar dolar ile Almanya oldu. Almanya’yı 1.1 milyar dolar ile altın ihracatının da katkısıyla İngiltere, 825 milyon dolar ile İtalya ve 722 milyon dolar ile Irak izledi. Ülke grubu bazında ihracata bakıldığında eylül ayında geçen yıla göre, AB’ye ihracat yüzde 24.7 artışla 7,3 milyar dolar oldu. AB’nin payı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti. Uzakdoğu’ya ihracatta yüzde 100 artış ise dikkat çekti. 

İhracatta bahar rekoru

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 88.4’E YÜKSELDİ

TİCARET Bakanlığı verilerine göre de son 12 aylık dış ticaret hacmi 404 milyar dolar oldu. Yine son 12 aylık ihracat bir önceki yıla göre yüzde 7.6 artış ile 165 milyar 57 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8 artış ile 239 milyar 47 milyon dolara yükseldi. Eylülde ise dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76.9 düzeyinde azalarak 1 milyar 892 milyon dolara geriledi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, 14.5 milyar dolar ile tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek “Yıllıklandırılmış ihracatımız da 165.1 milyar dolara ulaşarak yine tarihi bir rekor kırmıştır” dedi. Pekcan, şöyle konuştu: “Eylül ayı ithalatımız yüzde 18.1 azalarak 16.4 milyar dolar seviyesine düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88.4 seviyesine ulaştı. Bu son 9 yılın en yüksek rakamıdır. Önümüzdeki aylarda ihracatımızın ithalatı karşılama oranında artışın devam etmesini bekliyoruz. Önümüzde 3 ay kaldı. İhracat hedefimizi 170 milyar dolar olarak revize etmiştik, gerçekleştireceğiz.”

Şebnem TURHAN
Şebnem TURHAN
sturhan@hurriyet.com.tr
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