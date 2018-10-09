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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
09.10.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

İhracatlık mandalina hasadı başladı

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İhracatlık mandalina hasadı başladı

Türkiye'nin önde gelen narenciye merkezlerinden Çukurova'da Irak, Rusya, Ukrayna ve Doğu Avrupa’ya ihraç edilen erkenci mandalinanın hasadına başlandı.

ADANA’da bu yıl havaların sıcak gitmesinden dolayı erkenci mandalina hasadı 1-2 hafta erken başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, erkenci mandalinada verimin yüksek, tarlada fiyatının 60-70 kuruş olduğunu söyledi.

İhracatlık mandalina hasadı başladı

Doğan, erkenci cins mandalinların hem yurt içinde tüketildiğini hem de ihraç edildiğini belirterek, "Mandalina ülkemize en çok döviz kazandıran ürünlerden biri. Ürünümüzün birçoğu yurt dışına gittiğinden hem istihdam oluşturmakta hem ülkemize döviz kazandırmakta. Maalesef fiyatlarımız bu yıl geçen yılla aynı. Bu yıl döviz kurlarında yükselme olmasından dolayı henüz bu ürün fiyatı çiftçimize yansımış değil ve üreticilerimiz umduğu gibi para kazanamamakta. Burada devletimizden Tarım ve Orman Bakanlığımızdan istediğimiz tek şey çiftçiye ve tüccara Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’nun (DFİF) daha fazla verilmesi. Bu yapılırsa üretim alanlarımız daha da artacak ve ülkemize döviz daha fazla gelecek” dedi.

İhracatlık mandalina hasadı başladı

Türkiye'nin Irak, Ukrayna, Rusya ve bazı Doğu Avrupa ülkelerine mandalina ihraç ettiğini dile getiren Doğan, erkenci cins mandalina gruplarından Early, Miho Wase ve Okitsu cinsi mandalinaların havaların sıcak olmasından dolayı çok erken çıktığını bu nedenle fiyatlarının 60-70 kuruş olduğunu söyledi. Doğan, "Bundan sonra çıkacak mandalinalar 2 kat daha fazla fiyat getireceğinden dolayı o zaman çiftçilerimiz daha mutlu olacaklar” şeklinde konuştu.

Doğan, çiftçinin bu yıl Akdeniz meyve sineğiyle uğraşmak zorunda kaldığını da hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sineğin popülasyonu ovamızda artmıştı. Bu yüzden Valilik, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve tarafımızdan önlemler alınmıştı. Adana Bölgesi'nde toplu ilaçlamalar yaptık ve Akdeniz meyve sineği bu yıl meyvelerimize vurmadı ve meyvelerimizi rahatlıkla yurt dışına pazarlıyoruz.”

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