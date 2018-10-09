İhracatlık mandalina hasadı başladı

ADANA’da bu yıl havaların sıcak gitmesinden dolayı erkenci mandalina hasadı 1-2 hafta erken başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, erkenci mandalinada verimin yüksek, tarlada fiyatının 60-70 kuruş olduğunu söyledi.

Doğan, erkenci cins mandalinların hem yurt içinde tüketildiğini hem de ihraç edildiğini belirterek, "Mandalina ülkemize en çok döviz kazandıran ürünlerden biri. Ürünümüzün birçoğu yurt dışına gittiğinden hem istihdam oluşturmakta hem ülkemize döviz kazandırmakta. Maalesef fiyatlarımız bu yıl geçen yılla aynı. Bu yıl döviz kurlarında yükselme olmasından dolayı henüz bu ürün fiyatı çiftçimize yansımış değil ve üreticilerimiz umduğu gibi para kazanamamakta. Burada devletimizden Tarım ve Orman Bakanlığımızdan istediğimiz tek şey çiftçiye ve tüccara Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’nun (DFİF) daha fazla verilmesi. Bu yapılırsa üretim alanlarımız daha da artacak ve ülkemize döviz daha fazla gelecek” dedi.

Türkiye'nin Irak, Ukrayna, Rusya ve bazı Doğu Avrupa ülkelerine mandalina ihraç ettiğini dile getiren Doğan, erkenci cins mandalina gruplarından Early, Miho Wase ve Okitsu cinsi mandalinaların havaların sıcak olmasından dolayı çok erken çıktığını bu nedenle fiyatlarının 60-70 kuruş olduğunu söyledi. Doğan, "Bundan sonra çıkacak mandalinalar 2 kat daha fazla fiyat getireceğinden dolayı o zaman çiftçilerimiz daha mutlu olacaklar” şeklinde konuştu.

Doğan, çiftçinin bu yıl Akdeniz meyve sineğiyle uğraşmak zorunda kaldığını da hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sineğin popülasyonu ovamızda artmıştı. Bu yüzden Valilik, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve tarafımızdan önlemler alınmıştı. Adana Bölgesi'nde toplu ilaçlamalar yaptık ve Akdeniz meyve sineği bu yıl meyvelerimize vurmadı ve meyvelerimizi rahatlıkla yurt dışına pazarlıyoruz.”