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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
28.04.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

İhracatlık kiraz üretimine başlandı

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İhracatlık kiraz üretimine başlandı

Adana'da ihracata yönelik kent iklimine uygun üç farklı kiraz fidanı üretimine başlandı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce uygulanan "Kirazda Yeni Çeşit Denemeleri Programı" kapsamında, bir firmaya ait Abdioğlu Mahallesi'nde bulunan "üç farklı çeşit yeni kiraz" üretim alanında incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ile üretici firma yöneticileri, incelemeleri sırasında Vali Mahmut Demirtaş'a yeni çeşit kiraz üretimi hakkında bilgiler verirken, kent iklimine uygun fidanların belirlenmesi için altı yıllık bir çalışma gerçekleştirildiğini ve bunun sonucunda belirlenen üç farklı kiraz fidanı üretimine başlandığını söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş ise yaptığı açıklamada, tarım sektörünün gelişmesi ve üretim yelpazesinin zenginleşmesi için bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Yetiştirilecek üç farklı yeni kiraz çeşidinin ihraç edilecek olmasının ayrıca sevindirici olduğunu kaydeden Vali Demirtaş, tarımın her sektöründe faaliyet gösteren tüm üreticilere bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

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