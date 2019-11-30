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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.11.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

İhracatın yükünü "kara taşıtları" çekti

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İhracatın yükünü "kara taşıtları" çekti

Türkiye'nin öncü sektörlerinden motorlu kara taşıtları, yılın 10 ayındaki 21,6 milyar dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Toplam ihracatın yıl sonunda geçen yıla göre yüzde 2,6 artarak 181,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin toplam ihracatı genel ticaret sistemine (GTS) göre, bu yılın ocak-ekim döneminde 148,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın zirvesine 21,6 milyar dolarla motorlu kara taşıtları sektörü yerleşti.

İhracatta son yıllarda Cumhuriyet tarihinin rekorları kırılırken, elde edilen başarıda öncü sektörlerin performansları önemli rol oynadı. AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 10 ayında toplam ihracat (GTS) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 artışla 148,9 milyar dolara ulaştı.

İhracatta ilk sırayı 21,6 milyar dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı" alırken, sektör ihracatı toplam ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturdu.

"Kara taşıtları dijital dönüşümde öncelikli"

Bu arada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Dijital Türkiye Yol Haritası belgesinde, ihracat, istihdam ve katma değer potansiyeli dikkate alınarak, Türkiye için getirisi yüksek olacak sektörlerden başlamak üzere dijital dönüşümde öncelikli sektörler belirlenmişti. Bu kapsamda kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, makine ve teçhizat, gıda ve yarı iletkenler ve elektronik sektörleri, odaklanılacak sektörler olarak öne çıkmıştı.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da bu yıl Genel Ticaret Sistemi tanımlı ihracatın yüzde 2,6 artarak, 181,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi. Yıl sonunda ihracat fiyatlarında yüzde 3 düşüş, reel ihracatta ise yüzde 5,7 artış bekleniyor.

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