Ä°hracatÄ±n yeni yÄ±ldÄ±zÄ± SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±: 70 milyon Euro

SÃ–NÃœK geÃ§en transfer sezonunda SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±, yurtdÄ±ÅŸÄ±na rekor futbolcu satÄ±ÅŸÄ±na imza attÄ±. Bu satÄ±ÅŸtan aslan payÄ±nÄ± FenerbahÃ§e elde etti. 70 milyon Euroâ€™luk satÄ±ÅŸÄ±n 25 milyon Euroâ€™sunu FenerbahÃ§e yaptÄ±. Transfer bilanÃ§osunda zarar yazan takÄ±m sayÄ±sÄ± 6â€™da kalÄ±rken, 8 takÄ±m kÃ¢r etti. 4 takÄ±m ise transferde hiÃ§ bonservis parasÄ± harcamadÄ±. SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±nÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan transfer ettiÄŸi oyunculara harcadÄ±ÄŸÄ± rakam ise ilk defa 25 milyon Euroâ€™da kaldÄ±.

EN PAHALISI JOSEF





TÃ¼rk futbol endÃ¼strisi son yÄ±llarÄ±n en durgun transfer sezonlarÄ±ndan birine imza atmasÄ±nda da UEFAâ€™nÄ±n mali kriterleri etkili oldu. HarcamalarÄ± kÄ±san SÃ¼per Ligâ€™deki 18 takÄ±m, yaz transfer dÃ¶neminde yurtdÄ±ÅŸÄ±na rekor oyuncu satÄ±ÅŸ yapmayÄ± da baÅŸardÄ±. YurtdÄ±ÅŸÄ±na satÄ±ÅŸlarda en Ã§ok gelir saÄŸlayan oyuncu Suudi Arabistanâ€™Ä±n Al-Ahli Cidde takÄ±mÄ±na transfer olan FenerbahÃ§eli Josef de Souza oldu. Futbolcu, takÄ±mÄ±na 12 milyon Euro kazandÄ±rdÄ±. Son yÄ±llarÄ±n transfer zengini BeÅŸiktaÅŸ ise bu sezon geÃ§en yÄ±llarÄ±n altÄ±nda bir performans gÃ¶sterdi. Siyah-beyazlÄ±lar bu yaz 3 oyuncusunu yurtdÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶ndererek 14 milyon Euroâ€™luk bonservis geliri elde etti. Galatasaray da yurtdÄ±ÅŸÄ±na sattÄ±ÄŸÄ± oyunculardan 10 milyon Euro kazandÄ±.

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5.1 MÄ°LYON EUROâ€™LUK SATIÅž YAPTILAR

SPOR TOTO 1â€™inci Ligâ€™deki Ã¼Ã§ takÄ±m da yaz transfer sezonunda 5.1 milyon Euroâ€™luk oyuncuyu yurtdÄ±ÅŸÄ±na satmayÄ± baÅŸardÄ±. OsmanlÄ±spor Serdar GÃ¼rler transferinden 2.5 milyon Euro bonservis geliri elde etti. Serdar GÃ¼rler Ä°spanyol La Liga takÄ±mlarÄ±ndan Huescaâ€™ya transfer oldu. GenÃ§lerbirliÄŸi ise Aleksandar Scekicâ€™i 100 bin Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Partizanâ€™a sattÄ±. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ä°stanbulsporâ€™un milli futbolcusu Mehmet Zeki Ã‡elik, Fransaâ€™nÄ±n Lille takÄ±mÄ±na transfer oldu.

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EN DEÄžERLÄ° KADRO GALATASARAYâ€™DA

2018-2019 futbol sezonun en deÄŸerli kadrosu ise Galatasarayâ€™da. Transfermarket verilerine gÃ¶re takÄ±mlarÄ±n futbolcularÄ±nÄ±n deÄŸeri bakÄ±mÄ±ndan oluÅŸturulan listenin ilk sÄ±rasÄ±nda yer alan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m 94.6 milyon Euroâ€™luk futbolcuya sahip. Ä°kinci sÄ±rada ise BeÅŸiktaÅŸ bulunuyor.