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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İhracatın metal yıldızları seçildi

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İhracatın metal yıldızları seçildi

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), geçen yıl gerçekleştirdikleri ihracat ile yıldızlaşan üyelerini ödüllendirdi.

21 farklı kategoride 64 ödül sahiplerini buldu. İhracatın Metalik Yıldızları 2018 Ödülleri Töreni’nde bu yıl bir ilke imza atılarak, sektör derneklerine ve ülke imajına katkıları olan yetenekli çocuklara ödüller verildi. İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektörün 2018 yılında gerçekleştirdiği 8.2 milyar dolarlık ihracat ile tarihi bir rekora imza attığını belirtti. Bir önceki yıla oranla sektör ihracatının yüzde 18,8 oranında arttığına da dikkat çeken Tahsin Öztiryaki, “200 ülke ve bölgeye ihracat yaparak neredeyse dünyanın ulaşmadık köşesini bırakmadık. 2019 yılında ise sektör ihracatını 10 milyar dolara ulaştırma hedefini ortaya koyduk” dedi.

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