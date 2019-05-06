İhracatın metal yıldızları seçildi
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), geçen yıl gerçekleştirdikleri ihracat ile yıldızlaşan üyelerini ödüllendirdi.
21 farklı kategoride 64 ödül sahiplerini buldu. İhracatın Metalik Yıldızları 2018 Ödülleri Töreni’nde bu yıl bir ilke imza atılarak, sektör derneklerine ve ülke imajına katkıları olan yetenekli çocuklara ödüller verildi. İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektörün 2018 yılında gerçekleştirdiği 8.2 milyar dolarlık ihracat ile tarihi bir rekora imza attığını belirtti. Bir önceki yıla oranla sektör ihracatının yüzde 18,8 oranında arttığına da dikkat çeken Tahsin Öztiryaki, “200 ülke ve bölgeye ihracat yaparak neredeyse dünyanın ulaşmadık köşesini bırakmadık. 2019 yılında ise sektör ihracatını 10 milyar dolara ulaştırma hedefini ortaya koyduk” dedi.
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