İhracatı 500 milyon doları aştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİhracatı 500 milyon doları aştı
GeriEkonomi İhracatı 500 milyon doları aştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
20.08.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

İhracatı 500 milyon doları aştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İhracatı 500 milyon doları aştı

MANİSA’nın ovalarında yetişen Sultani çekirdeksiz kuru üzümde, 2018/2019 ihraç sezonunun bitmesine sayılı günler kala ihracat 500 milyon doları aştı.

Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde, 1 Eylül 2018 - 17 Ağustos 2019 tarihleri arasında 99 ülkeye 246 bin ton karşılığında, 501 milyon 908 milyon dolarlık ihracat yapmanın mutluluğu yaşanıyor. Türkiye, 2017/2018 sezonunun aynı döneminde ise; miktar bazında 273 bin ton kuru üzüm ihraç ederken, 443 milyon 127 bin dolarlık döviz geliri elde etmişti. Kuru üzüm ihracatı miktar bazında yüzde 10 azalmasına karşın, değer bazında yüzde 13 artış kaydetti. Türkiye, 6 yıllık aranın ardından kuru üzüm ihracatında 500 milyon doları aşmanın sevincini yaşıyor. Türkiye, en son 2012-2013 sezonunda 536 milyon dolarlık kuru üzüm ihraç etmişti.

ORTALAMA İHRAÇ FİYATI 2 BİN 35 DOLARA YÜKSELDİ

Çekirdeksiz kuru üzümün ortalama ihraç fiyatının 2018/2019 sezonunda ton başına 2 bin 35 dolara yükseldiği bilgisini veren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, 2017/2018 sezonunda bin 617 dolar olan ortalama ihraç fiyatında dolar bazında yüzde 26’lık artış yakaladıklarını, bu başarıda payı olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat Odaları, Borsalar, Üreticiler, Tüccar, İhracatçı başta olmak üzere sektörün tüm paydaşlarıyla gurur duyduklarını kaydetti.

İhraç sezonunun bitmesine iki hafta süre kaldığına işaret eden Celep, "Önümüzdeki iki hafta yapılabilecek kuru üzüm ihracatıyla, 2018-2019 sezonunu 520-530 milyon dolar aralığında kapatmayı hedefliyoruz. 2019-2020 sezonunda da, kuru üzüm ihracatındaki başarımızın devam etmesi için Tarım ve Orman Bakanlığımızın Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla piyasa yapıcı görevini üstlenmesini bekliyoruz. İhracatçılarımızdan beklentimiz ise; alivre ihracat yapmamaları. Bu sayede katma değerli ihracatta sürdürülebilirliği sağlayabiliriz" diye konuştu.

ÇİNLİLER VE JAPONLAR TÜRK ÜZÜMÜNÜ SEVDİ

Türk kuru meyve sektörü, Uzakdoğu pazarında sürdürdüğü tanıtım çalışmalarının meyvelerini de toplamaya başladı. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında en büyük artış Uzakdoğu ülkelerinde yaşandı. Uzakdoğu ülkelerine kuru üzüm ihracatı 48 milyon dolardan, 65 milyon dolara yükseldi. Uzakdoğu ülkelerine yapılan kuru üzüm ihracatı yüzde 35 artarken, toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 11’den yüzde 13’e çıktı. Çin’e yapılan kuru üzüm ihracatı yüzde 135’lik artışla 2 milyon 90 bin dolardan, 4 milyon 922 bin dolara çıktı. Japonya’ya yapılan kuru üzüm ihracatı ise yüzde 63’lük artışla 9.3 milyon dolardan 15.2 milyon dolara tırmandı.

İNGİLİZLER BEŞ ÇAYINDA TÜRK ÜZÜMLÜ KEK TERCİH EDİYOR

Türk üzümünü en çok tercih eden İngilizler oldu. İngilizler, klasikleşen beş çaylarında, çayın yanında Türk üzümlü kekleri yiyor. İngiltere’ye 136.7 milyon dolarlık kuru üzüm ihraç edilirken, Almanya 56.7 milyon dolarlık Türk kuru üzümün tercih etti. Hollanda’ya ise; 51.1 milyon dolarlık Türk üzümü ihraç edildi. Bu ülkeleri; İtalya, Fransa, Avustralya, İspanya, Japonya, Belçika ve İrlanda takip etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Emeklilerin talebi yüzde 50
Arabasının bagajında kurdu! Şimdi tanımayan yok
Facebook'a rakip mi geliyor?
Karar Resmi Gazete! Tarife değişti