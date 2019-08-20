İhracatı 500 milyon doları aştı

Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde, 1 Eylül 2018 - 17 Ağustos 2019 tarihleri arasında 99 ülkeye 246 bin ton karşılığında, 501 milyon 908 milyon dolarlık ihracat yapmanın mutluluğu yaşanıyor. Türkiye, 2017/2018 sezonunun aynı döneminde ise; miktar bazında 273 bin ton kuru üzüm ihraç ederken, 443 milyon 127 bin dolarlık döviz geliri elde etmişti. Kuru üzüm ihracatı miktar bazında yüzde 10 azalmasına karşın, değer bazında yüzde 13 artış kaydetti. Türkiye, 6 yıllık aranın ardından kuru üzüm ihracatında 500 milyon doları aşmanın sevincini yaşıyor. Türkiye, en son 2012-2013 sezonunda 536 milyon dolarlık kuru üzüm ihraç etmişti.

ORTALAMA İHRAÇ FİYATI 2 BİN 35 DOLARA YÜKSELDİ

Çekirdeksiz kuru üzümün ortalama ihraç fiyatının 2018/2019 sezonunda ton başına 2 bin 35 dolara yükseldiği bilgisini veren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, 2017/2018 sezonunda bin 617 dolar olan ortalama ihraç fiyatında dolar bazında yüzde 26’lık artış yakaladıklarını, bu başarıda payı olan Tarım ve Orman Bakanlığı, Ziraat Odaları, Borsalar, Üreticiler, Tüccar, İhracatçı başta olmak üzere sektörün tüm paydaşlarıyla gurur duyduklarını kaydetti.

İhraç sezonunun bitmesine iki hafta süre kaldığına işaret eden Celep, "Önümüzdeki iki hafta yapılabilecek kuru üzüm ihracatıyla, 2018-2019 sezonunu 520-530 milyon dolar aralığında kapatmayı hedefliyoruz. 2019-2020 sezonunda da, kuru üzüm ihracatındaki başarımızın devam etmesi için Tarım ve Orman Bakanlığımızın Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla piyasa yapıcı görevini üstlenmesini bekliyoruz. İhracatçılarımızdan beklentimiz ise; alivre ihracat yapmamaları. Bu sayede katma değerli ihracatta sürdürülebilirliği sağlayabiliriz" diye konuştu.

ÇİNLİLER VE JAPONLAR TÜRK ÜZÜMÜNÜ SEVDİ

Türk kuru meyve sektörü, Uzakdoğu pazarında sürdürdüğü tanıtım çalışmalarının meyvelerini de toplamaya başladı. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında en büyük artış Uzakdoğu ülkelerinde yaşandı. Uzakdoğu ülkelerine kuru üzüm ihracatı 48 milyon dolardan, 65 milyon dolara yükseldi. Uzakdoğu ülkelerine yapılan kuru üzüm ihracatı yüzde 35 artarken, toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 11’den yüzde 13’e çıktı. Çin’e yapılan kuru üzüm ihracatı yüzde 135’lik artışla 2 milyon 90 bin dolardan, 4 milyon 922 bin dolara çıktı. Japonya’ya yapılan kuru üzüm ihracatı ise yüzde 63’lük artışla 9.3 milyon dolardan 15.2 milyon dolara tırmandı.

İNGİLİZLER BEŞ ÇAYINDA TÜRK ÜZÜMLÜ KEK TERCİH EDİYOR

Türk üzümünü en çok tercih eden İngilizler oldu. İngilizler, klasikleşen beş çaylarında, çayın yanında Türk üzümlü kekleri yiyor. İngiltere’ye 136.7 milyon dolarlık kuru üzüm ihraç edilirken, Almanya 56.7 milyon dolarlık Türk kuru üzümün tercih etti. Hollanda’ya ise; 51.1 milyon dolarlık Türk üzümü ihraç edildi. Bu ülkeleri; İtalya, Fransa, Avustralya, İspanya, Japonya, Belçika ve İrlanda takip etti.