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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
04.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İhracatçıya ucuz kredi

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İhracatçıya ucuz kredi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), ihracatçılara avantajlı şartlarda finansman imkânı ve ticari destekler sunmak için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile protokol yaptı. Bu kapsamda ihracatçılara 350 milyon dolarlık finansman ayrılırken firmalara kredide 100 bin dolarlık alt sınır konuldu.

TÜRK Ekonomi Bankası (TEB) ve TEB Faktoring ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında ihracatçı firmaların finansman ihtiyacını karşılamak için işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği kapsamında TEB 300 milyon dolar, TEB Faktoring ise 50 milyon dolarlık kaynak ayırırken, faiz oranları ise maksimum Euro’da yüzde 4, dolarda yüzde 7 olacak. Eximbank’a verilen kısa vadeli teminat mektupları komisyon oranı ise yüzde 1’e çekilecek. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “TİM ile imzaladığımız protokol kapsamında, piyasa ortalamasının altında faiz oranları ve Eximbank’a verilen kısa vadeli teminat mektubu komisyon oranıyla daha avantalı bir paket olarak TİM üyelerine sunuyoruz” dedi.
Dün düzenlenen toplantıda ayrıntıları açıklanan protokol kapsamında ihracatçı firmalara pek çok alanda ücretsiz danışmanlık hizmetleri de verilecek. Yapılan protokol ile 1 yıla kadar vadeli ihracat döviz kredilerinde özel faiz avantajları sunulacak. TİM üyeleri, döviz alım satım işlemleri için de en uygun fiyatları elde edecek.

PİYASANIN ALTINDA

TEB Genel Müdürü Leblebici, global dünyadaki hareketliliğin Türkiye’ye de yansıdığını belirterek, Türkiye’nin diğer gelişmekte olan ülkeler içinde de pozitif ayrışacağı öngörüsünde bulundu. Döviz kurlarıyla ilgili çok endişeli olunmaması gereken bir dönem olduğunu söyleyen Leblebici, “Her şeyin kontrol altında olduğunu ve iyi bir dengelenme sürecinde olduğumuzu düşünüyorum” dedi. Söz konusu protokol kapsamında düzenlenen faiz oranlarının piyasa fiyatlarının 1-2 puan altında olduğunu belirten Leblebici, “Bu maksimum oranlar... Ortalamada daha da altında olacaktır. Bu kesinlikle fiyat avantajı sağlayacaktır. Özellikle teminat mektuplarındaki komisyon piyasanın oldukça altında. Diğer bankaların oranlarını bilmiyorum ama gelen taleplerin bu civarda olduğunu düşünürsek bu oranla talepleri karşıladık” ifadelerini kullandı. Kredide minimum 100 bin dolarlık limit koyduklarını kaydeden Leblebici, “100 bin doları herkese dağıtırsanız ve 100 bin dolar olarak dağıtırsanız çok fazla kişiye ulaşırsınız. Sadece birkaç tane sınırlı müşteriye bağlı kalsın diye bir programla çıkmadık. Alt limiti 100 bin dolar koyduk. 100 bin doların dağınık olarak dağıtılacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

FAİZLERDE İYİLEŞME OLACAK

TİM Başkanı İsmail Gülle de kaynaklarını firmaların önünü açmak için seferber ettiklerini belirterek, “İhracatçılarımızın çoğu, önce üretiyor, ihracat işlemlerini tamamlıyor ödemeyi daha sonra alıyor. Bu döngünün tamamlanabilmesi için firmalarımızın kredi kullanması kaçınılmaz. Kredi kanallarımız ne kadar açık, krediye erişimimiz ne kadar uygun maliyetli olursa ihracatımız da o denli güçlü olur” diye konuştu. Gülle, TEB ile yaklaşık 1 aydır protokol için konuştuklarını belirterek, teklif bankadan geldiği için TEB ile bir protokol yaptıklarını ve bu nedenle başka bir bankayla çalışmadıklarını söyledi. Enflasyon rakamlarının düşüşü ve YEP’e paralel gitmesinin faizlerde de iyileşme olacağını gösterdiğini vurgulayan Gülle, “Çünkü şu anda faiz Türkiye’nin en büyük sıkıntısı. İhracatta finansman hayati öncelikte” diye konuştu. TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar ise vadelerin uzadığı, alacağın tahsil kabiliyetinin çok büyük önem kazandığı, finansmana zor ve maliyetli ulaşılan bir dönemde TEB Faktoring’in çok önemli bir hizmet sunarak özellikle ülke ekonomisinin yapı taşını oluşturan KOBİ’lere ve ihracata yönelen şirketlere destek olduğunu belirtti.

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