İhracatçıya özel paket
AKBANK, ihracatçılar için yeni bir destek paketi sunuyor. Akbank, bugün başlayan “İhracatçının Gücü Paketi” ile 1 yıla kadar ihracat taahhütlü TL/Döviz kredilerinde özel faiz avantajından, Eximbank’a hitaben verilecek teminat mektuplarında avantajlı komisyon oranlarına ve 1000 ihracatçıya Mil Puan hediyesine kadar pek çok avantaj sağlayacak.
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, ihracat odaklı büyüme modeline destek için bankanın üzerine düşeni yaptığını belirterek “Bu uygulamamızla bir yandan mevcut ihracatçılarımızı desteklerken, diğer yandan da yarının potansiyel ihracatçılarına ulaşıp onları cesaretlendirmeye odaklanıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki Global Ticaret Merkezlerimizdeki Dış Ticaret Yöneticilerimizle, müşterilerimize ihtiyaç duydukları her an destek veriyoruz. Bu yeni atılımımızla ihracatçılarımıza özel finansman olanaklarından, yenilikçi, teknoloji odaklı yeni ürün ve hizmetlere kadar çok geniş bir çerçevede avantajlar sunuyoruz” dedi.
İhracatta arzulanan atılımın el birliğiyle gerçekleşeceğinin altını çizen Binbaşgil “İhracatta lider bankalardan biriyiz. İhracatçılarımızla, uzun yıllara ve güvene dayalı çok güçlü bir ilişkimiz var. Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz. Ülkemizin hak ettiği ihracat atılımını hep birlikte başaracağız” dedi.
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