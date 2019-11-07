İhracatçılardan Çin'e çıkarma
Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Çin'deki "Yeni Dönem, Ortak Gelecek" temalı Uluslararası İthalat Fuarı'na katılan Türk ihracatçılarının bir anlamda bu ülkeye çıkarma yaptığını belirterek, "Yakın zamanda Çin'e daha yüksek katma değerli ihracatı mümkün kılarak, bu ülkeyle ikili ticaretimizi daha sürdürülebilir ve dengeli bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. " dedi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, beraberindeki heyetle, Çin'in Şangay şehrinde düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) açılış töreninde ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Gayrı Resmi Bakanlar Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etti. Bakan Yardımcısı Batur, AA muhabirine, temasları kapsamında ilk olarak Pekin Büyükelçisi, Türkiye-Çin İş Konseyi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi üyeleriyle düzenlenen yemekte iş insanlarıyla Türkiye-Çin ticari ilişkileri üzerine değerlendirmede bulunduklarını söyledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in konuşma yaptığı "New Era, Shared Future" (Yeni Dönem, Ortak Gelecek) temalı CIIE 2019 açılış törenine katıldıklarını ifade eden Batur, fuardaki firmaları da ziyaret ettiklerini, Çin'e yönelik ihracatın artırılması ve ihracat kompozisyonunun çeşitlendirilmesi kapsamında iş insanlarına bakanlığın tüm imkanlarıyla arkalarında olduğunu bir kez daha gösterdiklerini dile getirdi.
Batur, Türkiye'nin bu yıl ikincisi düzenlenen fuara 59 firma, 5 kurum/kuruluşla (ihracatçı birlikleri ve İzmir Ticaret Odası), hizmetler, ekipmanlar, tıbbi cihaz ve sağlık ürünleri, teknoloji, yaşam tarzı, gıda ve tarım ürünleri olmak üzere 6 holde toplam bin 500 metrekareden fazla bir alanda katılım sağladığını bildirdi. Ülkelerin kendilerine özgü ürünlerinin ve kültürlerinin tanıtıldığı "Ülkeler Holü"nde Türkiye'ye ayrılan alanda "Perfect Harmony" temasıyla ülkeyi temsil ettiklerini vurgulayan Batur, "İhracatçılarımız bir anlamda Çin'e çıkarma yaptılar. Yakın zamanda Çin'e daha yüksek katma değerli ihracatı mümkün kılarak, bu ülkeyle ikili ticaretimizi daha sürdürülebilir ve dengeli bir yapıya kavuşturmak istiyoruz." diye konuştu."
Fuarın açılış töreninin ardından DTÖ üyesi katılımcı ülkelerle "Yatırımların Kolaylaştırılması" konulu çalışma yemeğine katıldıklarını aktaran Batur, söz konusu ülke temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.
DTÖ'DE REFORM KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ ÖNERİSİ
Öte yandan DTÖ Gayrı Resmi Bakanlar Konferansı'na da katıldığını ifade eden Batur, Türkiye'nin her zaman çok taraflı ticaret sisteminin güçlü bir savunucusu olduğunu, bu bakış açısıyla reform tartışmalarını DTÖ'nün bugünün koşullarına uyum sağlayarak daha da güçlenmesi için önemli bir fırsat olarak gördüklerini dile getirdi.
Batur, "Gelinen aşamada Doha Kalkınma Gündemi'nin mevcut konularının yanı sıra DTÖ çatısı altında yeni konularda kurallar müzakere edilmesini, bu bağlamda hizmetler ve e-ticaret tartışmalarını destekliyoruz. Bu konudaki çoklu girişimlere de halihazırda tarafız. Özellikle DTÖ'nün reformu konusunda gelişme yolundaki ülkeler arasındaki yakın iş birliğinin zorunlu olduğunu ve bu konudaki temasların düzenli olarak sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.
YUVARLAK MASADA TÜRKİYE'YE YATIRIM KONUŞULDU
Batur, Çin temasları kapsamında ülkenin önde gelen firmalarının katılımıyla düzenlenen "Türkiye-Çin CEO Yuvarlak Masa Toplantısı"nda Türkiye ile iş yapmak isteyen enerji, otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinden 24 Çinli firmanın üst düzey yöneticileriyle bir araya geldikleri bilgisini verdi. Türkiye'nin 2002 sonrası ulaştığı ekonomik ve siyasi istikrar düzeyine vurgu yaparak Çinli yatırımcıları bekleyen fırsatları toplantıya katılan temsilcilere aktarma fırsatı bulduklarını vurgulayan Batur, "Çinli firmalar, toplantıda Türkiye'ye yönelik yatırım planlarını ve beklentilerini bizlerle paylaştılar ve önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin yol haritası üzerinde kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.
Ayrıca, Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang ile heyetler arası toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Batur, şunları kaydetti:
"Ülkelerimiz arasındaki başlıca ticaret ve yatırım fırsatlarıyla önümüzdeki döneme ilişkin gerçekleştirilecek resmi programları ele aldık. Ayrıca, Türkiye ile Çin arasındaki ikili ticaret yapısında mevcut dış ticaret ilişkisinin dengeli ve sürdürülebilir bir yapıda seyretmesi ve Türkiye'nin Çin'e ihracat kompozisyonunun çeşitlendirilmesi konusunda neler yapılabileceğine ilişkin detaylı görüş alışverişinde bulunduk."
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