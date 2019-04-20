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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İhracatçılara destek paketi

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İhracatçılara destek paketi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ING Bank ile ihracatçılara avantajlı bir destek paketi sunmak üzere iş birliği protokolü imzaladı.

TİM Başkanı İsmail Gülle ve ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay'ın imzaladığı protokol ile ihracatçıya Euro bazında uygun faiz oranlarında kredi imkanı sunulurken, birçok dijital hizmet de ücretsiz sağlanacak. Paket dahilinde sunulan sabit faizli ve rekabetçi fiyatlı nakit ihracat kredilerinde ihracatçılardan hiçbir komisyon ve masraf da alınmayacak.

NELER YAPILACAK?

Söz konusu protokolün, TİM üyelerine, nakdi ve gayri nakdi krediler, hazine işlemleri, dijital bankacılık, ihracat-ithalat bankacılık işlemleri, nakit yönetimi işlemleri başlıklarında önemli avantajlar sağlayacağını ifade eden Gülle, “Protokol kapsamında ihracatçılarımıza, sabit oranlı ve indirimli döviz kredisi avantajının sunulmasının yanı sıra, hayata geçecek bir başka uygulamayı da sizler ile paylaşmak isterim. İhracatçılarımız fuar katılım ödemelerini TL veya Euro bazında çok özel faiz oranları ile kredi kartı kullanarak veya kredili hesaptan ödeyerek, 12 aya kadar taksitlendirebilecek. Özellikle TL bazında yüzde 11.63 faiz oranı, son derece cazip bir oran. Bu vesile ile ING Bank'a, TİM olarak 'dış ticaret fazlası veren Türkiye' misyonumuza katkıları nedeniyle teşekkür ederim. Protokolümüz 83 bin ihracatçımıza hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

REKABETÇİ VE ESNEK

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay da TİM ile imzaladıkları iş birliğinin etkisiyle, ING Bank olarak dış ticaret yapan firmaların ana bankası olmayı hedeflediklerini söyledi. İhracatın Türkiye ekonomisi için öneminin giderek arttığının altını çizen Abay, rekabetçi şartlarda sundukları Euro bazlı kredi paketi ile Türkiye ekonomisinin performansına da olumlu katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Abay, şunları söyledi: “Bu yıl Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 10 ülkenin 8’inde ING Grubu'nun faaliyet gösteriyor olması da global gücümüzün ihracatçılara sağlayacağı katkıya işaret ediyor. İş birliğimiz; ihracatçılar için iki temel avantaj getirecek. Öngörülebilir maliyet ve rekabetçi fiyat. Firmalarımız öngörülebilir bir maliyetle hareket edebiliyor olacaklar, çünkü 12, 24, 36 ay vadeli sabit avro oranından kredi vermeyi taahhüt ediyoruz. Tahsilat süreleri ihracatçımızın önünü kesmesin diye iki farklı kredi daha tasarladık. İsteyen ihracatçımız yine aynı oranlarla 3 ayda 1 eşit taksitli, isteyen ihracatçımız ise 6 ayda 1 eşit taksitli Euro kredi kullanabilecek. Rotatif İhracat Kredisi ile de yine ihracatçımıza 12 ayda yüzde 2.25 gibi rekabetçi ve esnek bir Euro finansman imkânı sunuyoruz.”

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