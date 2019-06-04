İhracatçıdan bayram müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Mayısta ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.85 azalarak 18 milyar 588 milyon dolar olurken, dış ticaret açığımız yüzde 78.11 azalarak 1 milyar 774 dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90.5 düzeyine yükseldi. İhracatımızdaki bu artış ihracatçılarımızdan Türkiye ekonomisine adeta bayram hediyesi olmuştur” dedi.

DIŞ AÇIK AZALDI

Dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen Türkiye’nin ihracatında her ay yeni bir rekora imza atıldığını belirten Bakan Pekcan, şöyle konuştu: “Mayıs ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78.11 azalarak 1 milyar 774 milyon dolara düştüğü. Geçen yılın mayıs ayında dış ticaret açığımız 8 milyar 108 milyon dolar seviyesindeydi. Dış ticaret hacmimiz ise yüzde 7.51 azalarak 35.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu yıl dış ticaret açığındaki hızlı düşüş ekonominin dış finansman ihtiyacını azaltarak ekonomiye stratejik bir katkı sundu. Yılın ilk 5 ayında dış ticaret açığımızdaki daralma 25.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer bir ifadeyle ülke ekonomimizin geçen yılın aynı dönemine göre dış finansman ihtiyacı 25.5 milyar dolar azalmıştır” diye konuştu.

KARŞILAMA ORANI % 90.5

Geçen yıl mayıs ayında yüzde 65 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının bu yıl mayısta yüzde 90.5 düzeyine yükseldiğini açıklayan Bakan Pekcan, 5 aylık dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 66.9’dan yüzde 87.9’a çıktığını bildirdi. Mayıs ayında Türk lirası ile yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47.18 artış gösterdiğine de dikkati çeken Pekcan, bu dönemde Türk lirası ile yapılan dış ticaretin toplamının 11 milyar 561 milyon lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Bu yılın ilk 5 ayında, dünya ticaret piyasalarındaki tüm zayıflamaya rağmen ihracatını yüzde 5.37 artıran Türkiye’nin, aynı dönemde yüksek katma değerli yatırım ürünleri ihracatında ise yüzde 8.88 artış yakaladığını belirten Bakan Pekcan, hedeflerinin ihracat kompozisyonu içerisindeki yüksek katma değerli ürünlerin payını yükseltmek olduğunu vurguladı.

YURTDIŞINA RAĞMEN ARTTI



MAYIS ayına ilişkin ihracat verilerini değerlendiren Bakan Pekcan, şunları kaydetti: “İhracatımızdaki bu artış ihracatçılarımızdan Türkiye ekonomisine adeta bayram hediyesi olmuştur. İhracatımızdaki bu momentum, Çin’in dahi aylık olarak ihracatının düştüğü, ticarette korumacılık eğilimlerinin arttığı, Avrupa’nın ekonomisinde yavaşlamanın olduğu bir dönemde görülmüştür. Mayısta Avrupa Birliği’ne yaptığımız ihracat geçen yılın aynı ayına yüzde 4.1 artarken, hedef pazarlardan ABD’ye yüzde 25.6, Rusya’ya yüzde yüzde 13.9, Meksika’ya yüzde 20.9 Çin’e yüzde 2.6 artmıştır. 2019 yılı boyunca Türkiye ihracatındaki bu olumlu performansın sürmesini bekliyoruz.”

GÜLLE: İHRACATÇI ÇİFTE BAYRAM YAPTI

MAYIS ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şöyle konuştu: “İhracatımızla ilgili bu müjdeyi, Türkiye ekonomisinin teknik resesyondan çıktığı yönündeki tespitlerle birlikte aldık. Geride bıraktığımız mayıs ayı, hem aylık, hem de günlük bazda Cumhuriyet tarihi ihracat rekorlarını kırdığımız bir ay oldu. İhracatçılarımız için Ramazan Bayramı, çifte bayrama dönüştü. Mayıs ayında 81 ilimizin tamamı ihracat gerçekleştirdi. En az ihracat yapan Bayburt, Tunceli ve Kars gibi illerimiz dahi mayıs ayında ihracat gerçekleştirerek gururumuz oldular. TİM olarak bu yıl başladığımız ve ilkini Gaziantep, ikincisini Erzurum ve sonuncusunu Ordu’da gerçekleştirdiğimiz Anadolu Buluşmalarımızın bu illerimizin ihracatına olumlu yansımalarına mayıs ayında şahit olduk. Gaziantep ilimiz ihracatını mayısta yüzde 11 artırarak 684 milyon dolara taşırken, Erzurum ilimiz ihracatını tam iki katına çıkardı. Ordu’da ise yüzde 30’un üzerinde artış kaydetmeyi başardık. En çok ihracat yapan ilk 3 ilimiz ise sırasıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli oldu. Anadolu buluşmalarımıza son hızla devam edecek, Anadolu’yu deyim yerinde ise karış-karış gezeceğiz. Tüm illerimizdeki ihracatçılarımıza hizmet götürmek, Meclisimizin asli görevidir.”