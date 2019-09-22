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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.09.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

İhracatçı süre tahminiyle önünü görecek

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İhracatçı süre tahminiyle önünü görecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye'deki ihracatçı ve ithalatçılar artık ticaret işlemlerinin ortalama ne kadar süreceğine ilişkin tahmini bilgiye Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı üzerinden ulaşabilecek. Süre Hesaplama ve İzleme Programı ile de ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, işlem sürelerini kısaltan projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu iki yeni uygulamamızla dış ticaret süreçlerinin izlenebilirliği sağlanacak, maliyet ve iş yapış şekilleri daha verimli yönetilebilecek" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'deki ihracatçı ve ithalatçıların ticaret işlemlerinin ortalama süresine ilişkin tahmini bilgiye Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP) üzerinden ulaşabileceğini belirterek, "Süre Hesaplama ve İzleme Programı (SHIP) ile de ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, işlem sürelerini kısaltan projeler geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Pekcan, AA muhabirine, bakanlık olarak iç ve dış ticaret ile gümrüklerde dijitalleşmeyi yaygınlaştırmayı, elektronik platformları etkin kullanarak güvenli ve hızlı ticareti artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda ticaretin kesintisiz ve hızlı işlemesi için Gümrüklerin Dijitalleştirilmesi, Tek Pencere, Konteyner ve Liman Takip Sistemi, Liman Tek Pencere Sistemi, Varış Öncesi Gümrükleme projeleri gibi birçok yenilikçi ve sonuç odaklı çalışmayı hayata geçirdiklerini anımsatan Pekcan, bakanlık hizmetlerinin tamamında elektronik sistemleri esas alan uygulamalara ağırlık verdiklerini bildirdi.

"İTHALAT VE İHRACATTA ANLIK BİLGİ SUNAN GET-APP"

Pekcan, dış ticaret yapanlara kolaylık sağlamak amacıyla ithalat ve ihracat işlemlerinin hangi aşamada olduğuna dair anlık bilgi sunan GET-APP'ın devreye alındığına işaret ederek, uygulama üzerinden gümrük işlemlerinde kullanılan elektronik belgelerin tekil veya toplu halde görüntülenebildiğini, bunun da iş yapma yeteneğine önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

SHIP uygulamasıyla da belirli bir dönemde Türkiye'de gerçekleştirilen tüm ithalat veya ihracat işlemlerine ait ortalama sürelerin farklı değişkenlere göre hesaplandığını aktaran Pekcan, ölçülen bu süreler üzerinde istatistiki analiz metotları uygulanarak tahmin modelleri geliştirdiklerini anlattı. Pekcan, SHIP'teki sonuçları da GET-APP'a yansıttıklarını, ithalatçı ve ihracatçılara her işlem için tahmini veriyi bu program üzerinden sunmaya başladıklarını belirtti.

İki uygulamanın sağlayacağı katkılara dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:
"Türkiye'deki ihracatçı ve ithalatçılar artık ticaret işlemlerinin ortalama ne kadar süreceğine ilişkin tahmini bilgiye GET-APP üzerinden ulaşabilecek. SHIP uygulamasıyla da ihracat ve ithalat süreçlerine dair analitik değerlendirmeler yaparak, işlem sürelerini kısaltan projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu iki yeni uygulamamızla dış ticaret süreçlerinin izlenebilirliği sağlanacak, maliyet ve iş yapış şekilleri daha verimli yönetilebilecek."

"AKSAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİLECEK"

Bakan Pekcan, yeni devreye alınan SHIP uygulaması sayesinde ileri düzey istatistiki analizler yaparak bakanlığın ihracat ve ithalat süreçlerinde yer alan her aktörün iş performansının ölçülebildiğini söyledi. Ölçüm sonuçlarının dış ticaret ve lojistik süreçlerde iyileştirmeye açık alanların belirlenmesinde önemli bir referans noktası olacağını vurgulayan Pekcan, "Dış ticaret ve lojistik süreçlerindeki aksaklıklar kolaylıkla görülebilecek. Tespit edilen aksaklıklara ilişkin çözümler geliştirilecek." diye konuştu. Pekcan, bakanlık olarak bilişim sistemlerindeki yenilikleri ve veri analiz yöntemlerini önemli bir politika aracı olarak benimsediklerini sözlerine ekledi. 

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